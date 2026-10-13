Sur le marché du luxe à Majorque, le Bernois Simon Gerber vend des villas à plusieurs millions d’euros à des acheteurs suisses toujours plus nombreux. Dans son agence, environ un client sur quatre vient de Suisse.

A Majorque, les villas de luxe séduisent les riches Suisses

A Majorque, les villas de luxe séduisent les riches Suisses

En bref Simon Gerber propose des villas de luxe à des Suisses à Majorque

Il commercialise actuellement une villa à Costa d’en Blanes pour 25 millions d’euros

Les Baléares sont très prisées par les acheteurs fortunés

Dorothea Vollenweider

Lorsque Simon Gerber emmène de potentiels acheteurs visiter une villa de luxe à Majorque, le Bernois n'est pas très dépaysé. «Je peux leur parler en dialecte, ce qui leur fait plaisir autant qu'à moi», confie le courtier, qui a posé ses valises sur l’île des Baléares en 2018. Depuis cinq ans, il y accompagne une clientèle suisse fortunée dans l’acquisition de biens d’exception, pour le compte de l’agence boutique Private Property Mallorca.

La star de son catalogue: une villa à 25 millions d’euros à Costa d’en Blanes, dans le sud-ouest de Majorque. Nichée au-dessus de la baie de Palmanova, elle s’étend sur un terrain de 2500 mètres carrés et offre un luxe devenu essentiel pour sa clientèle ultra-riche: la tranquillité à l’abri des regards. «L’intimité et la discrétion sont le bien le plus précieux dans mon métier», explique Simon Gerber.

Les biens immobiliers de luxe pullulent à Majorque

Considérant le prix du bien, la clientèle potentielle est réduite. «Dans le monde entier, quelques milliers de personnes seulement pourraient sérieusement être intéressées, et seule une petite partie d’entre elles se trouve à Majorque», constate Simon Gerber. A ce niveau de prix, les biens immobiliers se vendent rarement les portails immobiliers classiques. Les transactions passent plutôt par des réseaux privés, des family offices ou des contacts personnels.

A Majorque, le marché de l'immobilier de luxe est en plein boom. Si toutes les propriétés proposées par Simon Gerber n’atteignent pas les 25 millions d’euros, la plupart affichent tout de même plusieurs millions au compteur. «Pour le moment, nous nous concentrons sur les biens à partir de 5 millions d’euros, car le marché se déplace de plus en plus vers ce segment haut de gamme», souligne le courtier suisse.

Les acheteurs helvétiques fortunés sont eux aussi toujours plus présents sur l’île. «De plus en plus de Suissesses et de Suisses souhaitent acheter quelque chose ici», observe Simon Gerber, bien qu'il n'existe pas de chiffres officiels. Une tendance se dessine néanmoins: aux Baléares, les acquéreurs étrangers sont à l’origine d’environ un achat immobilier sur trois à quatre. Les Allemands arrivent en tête, avec près de 39% des achats réalisés par des étrangers. Les acheteurs germanophones forment le principal groupe d’acquéreurs, les Suisses se classant au deuxième rang derrière les Allemands.

Un acheteur sur quatre est Suisse

Selon Simon Gerber, environ 2000 Suissesses et Suisses vivent aujourd’hui aux Baléares, sans compter les nombreuses personnes qui n’ont sur l’île qu’une résidence de vacances. «Chez nous, environ un acheteur sur quatre est Suisse», précise le Bernois.

Le courtier a connu un parcours pour le moins atypique. Il a commencé par un apprentissage d’installateur sanitaire, avant de se former à la planification en technique du bâtiment. Il a ensuite travaillé pendant plusieurs années dans ce secteur, notamment dans la vente. «Ce bagage m’aide beaucoup aujourd’hui en tant que courtier de luxe à Majorque. Je comprends la technique d’une maison, je sais vendre et je sais comment atteindre les bons acheteurs», résume Simon Gerber.

Le secteur mise sur Instagram et TikTok

«Nous sommes convaincus que les réseaux sociaux peuvent aider à trouver des acheteurs potentiels si l’on travaille avec les bonnes personnes», explique Simon Gerber. Dans cet objectif, il s'est offert les services de l’influenceuse immobilière suisse Anisa Imhof. Fin septembre, la jeune femme a tourné des vidéos sur l’île pendant une semaine pour les diffuser sur ses propres comptes TikTok et Instagram. Anisa Imhof fait partie des pionnières dans l'influence immobilière helvétique et fait des millions de vues avec ses publications.

«Dans mon travail, je vois beaucoup de propriétés extraordinaires, mais la villa de Costa d’en Blanes les surpasse toutes», s'émerveille Anisa Imhof après ses journées de tournage sur l'île. «Personnellement, j'ai surtout adoré filmer en suisse allemand au beau milieu de Majorque.»

En plus de sa vue imprenable sur la Méditerranée, la villa offre cinq chambres avec salle de bains privative, une salle de cinéma, une piscine à débordement ainsi qu’un espace bien-être et fitness équipé d’un sauna et d’un jacuzzi. Un garage pouvant accueillir six voitures complète l'annonce.

Vendre un bien à plusieurs dizaines de millions exige toutefois de la patience. Entre la mise sur le marché et la signature, il peut s’écouler plusieurs années. «En général, il faut compter entre 12 et 24 mois, parfois davantage», explique Simon Gerber. Pour les acheteurs fortunés, l’acquisition dépasse les simples caractéristiques de la propriété. Le prestige entre aussi en jeu: ils veulent savoir qui seront leurs voisins et qui possède déjà une résidence dans le quartier. Sans oublier un détail: y a-t-il un port à proximité où amarrer leur yacht?