Un penthouse de luxe situé à Zurich-Wollishofen fait sensation: il coûte 17'900 francs par mois, dispose d'un aquarium sur deux étages avec une cascade et d'un grand jacuzzi sur la terrasse sur le toit. Le lac de Zurich n'est qu'à 30 secondes.

Un loyer fou de 17'900 francs par mois pour ce penthouse à Zurich

Un loyer fou de 17'900 francs par mois pour ce penthouse à Zurich

Patrik Berger

Quelle vue! Depuis la terrasse de ce penthouse situé à Zurich-Wollishofen, le regard embrasse tout le lac de Zurich. On ne peut guère rêver mieux. Mais on ne peut pas non plus trouver pire en termes de prix. Cet appartement de trois étages, niché entre la Seestrasse et la voie ferrée, coûte 17'900 francs par mois, charges en sus. C'est tout simplement l'appartement le plus cher de la ville.

Ce loyer exorbitant donne accès à un bien d'exception de 6,5 pièces. Il offre une surface habitable de 205 mètres carrés – et des détails que l'on ne voit pas tous les jours, même sur le marché zurichois du très haut de gamme.

L'annonce publiée sur le portail immobilier Homegate précise: «Ce joyau architectural remarquable allie l'élégance méditerranéenne moderne à une technologie de pointe. Le tout avec pour toile de fond le lac de Zurich et les Alpes, un panorama à couper le souffle.» Le lac se trouve à 30 secondes, vante l’annonce. Cela a manifestement un prix.

Un aquarium sur deux étages

Le cœur de la propriété réside dans son vaste espace de vie doté d'une cuisine ouverte et de baies vitrées panoramiques. Mais c’est en levant les yeux que l’on découvre le plus spectaculaire: un aquarium traversant s’étend sur deux étages à travers l’appartement, agrémenté d'une cascade.

Le reste des prestations n’est pas en reste. Trois chambres sont disponibles. La suite parentale dispose de sa propre cheminée et d'un dressing, tandis que la salle de bains abrite une baignoire design en béton posée sur pieds.

Sur le plan technique, le logement est à la pointe de la technologie et se pilote via un système domotique global. L’éclairage, les stores, le chauffage au sol et le système audio se règlent du bout des doigts. Un accès par carte à puce et une alarme moderne assurent une protection maximale. Le futur occupant ne devra toutefois pas être un collectionneur d'automobiles: le penthouse ne dispose en effet que d’une seule place de parc couverte.

En location sur Airbnb

C’est en plein air que la propriété dévoile son côté le plus exclusif. L'appartement dispose en effet de plusieurs terrasses en bois. Sur le toit, un jacuzzi privé attend les résidents, équipé d'un espace barbecue et d'une autre cheminée. «L’endroit idéal pour prendre un café le matin, siroter un cocktail au coucher du soleil ou observer les étoiles depuis le jacuzzi», suggère l’agent immobilier dans l’annonce.

Le bruit de la Seestrasse risque-t-il de gâcher la fête? Les personnes intéressées peuvent le vérifier par elles-mêmes. L'appartement de luxe est en effet proposé à la location sur Airbnb: trois nuits y sont affichées pour la somme de 4600 francs.

Dans la même catégorie que le penthouse de Wollishofen, on trouvait récemment un appartement de 5 pièces situé au Bellevue, à Zurich. Il était proposé à 19'850 francs par mois. En contrepartie, il offrait cinq pièces réparties sur une surface habitable de 267 mètres carrés, ainsi qu'une terrasse de 55 mètres carrés. A elle seule, cette surface extérieure équivaut à un appartement de deux pièces moyen dans la cité de la Limmat.