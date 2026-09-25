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Contre-projet à l'initiative
Le Conseil fédéral assure vouloir lutter contre les loyers abusifs

Le Conseil fédéral annonce un contre-projet indirect à l'initiative sur les loyers abusifs. Le gouvernement vise des règles plus claires pour protéger les locataires, avec des propositions détaillées prévues d'ici 2027.
Publié: 12:42 heures
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Le Conseil fédéral annonce un contre-projet indirect à l'initiative sur les loyers abusifs.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil fédéral veut renforcer la protection des locataires. Il va proposer un contre-projet indirect à l'initiative populaire sur les loyers abusifs, a-t-il indiqué vendredi. Le Département fédéral de l'Economie élaborera un projet concret pour 2027.

Le gouvernement reconnaît que les règles relatives aux loyers abusifs qui s’appliquent actuellement sont parfois peu transparentes. Il estime donc nécessaire de définir des règles claires en matière de fixation des loyers au moyen d’un contre-projet indirect.

Le Conseil fédéral rejette par contre l'initiative «Oui à la protection contre les loyers abusifs (initiative sur les loyers)». Ce texte vise à inscrire dans la Constitution la définition d’un loyer abusif et exige un contrôle automatique et régulier des loyers.

La mise en œuvre de l’initiative nécessiterait un système très coûteux de contrôle des loyers. En outre, elle pourrait entraîner une baisse des investissements dans la construction de logements, sans pour autant aboutir à une protection efficace contre les abus.

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