Un nouveau gain millionnaire au tirage du Swiss Loto

ATS Agence télégraphique suisse
Une personne est devenue millionnaire mercredi grâce au Swiss Loto. Elle a deviné les six bons numéros et empoche 1 million de francs. Il fallait cocher les numéros 2, 3, 4, 15, 33 et 35. Le numéro chance était le 1, le rePLAY le 12 et le Joker le 329998.
Personne n'a trouvé les six numéros et le numéro chance et le jackpot n'est ainsi pas tombé. Lors du prochain tirage samedi, 11,9 millions de francs seront en jeu, indique la Loterie Romande.
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