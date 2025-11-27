L'armée veut recruter des femmes avec les nombreuses possibilités qu'elle offre à son personnel. Ce faisant, elle montre des femmes en train de faire le ménage. A la suite de commentaires critiques, l'armée fait marche arrière et a supprimé la vidéo. Un véritable tollé.

Les femmes dans l'armée suisse ne sont-elles bonnes qu'à faire le ménage?

Céline Zahno

La Confédération multiplie les efforts pour encourager les jeunes femmes à rejoindre l’armée. Récemment, le Conseil fédéral a décidé de rendre obligatoire la journée d’information pour les femmes afin de susciter davantage d’intérêt pour le service.

L’armée cherche aussi à renforcer ses effectifs. Mais une vidéo publiée sur Instagram s’est retournée contre elle. Sous le slogan «Pas ma couleur – mais ma passion», elle voulait montrer la diversité des métiers, dont beaucoup sans uniforme. On y voit une jeune femme en T-shirt rouge nettoyer le sol avec une autolaveuse, tandis qu’un groupe d’hommes en uniforme passe devant elle.

«Remarquablement irritante»

Pour Loa Wild, la vidéo est totalement dépassée. Vice-présidente des Jeunes Vert’libéraux et conseillère régionale à Uri, elle estime que ce spot n’est pas seulement sexiste: il suggère presque que les femmes ne sont pas réellement souhaitées dans l’armée, en raison d’une vision dépassée des rôles.

La vidéo est «remarquablement irritante», surtout dans le contexte actuel du débat sur l’initiative Service citoyen. L’armée soutient qu’élargir l’obligation de servir aux femmes n’aiderait en rien à résoudre la pénurie de personnel. «En même temps, la vidéo fait passer l’idée que les femmes conviennent 'aussi' à l’armée parce qu’il existe des tâches de nettoyage.»

Lutter contre les clichés

Selon l’armée, la vidéo s’inscrit dans une campagne plus large visant à promouvoir l’Armée suisse comme employeur. Sous ce slogan, le Groupement Défense souhaite rappeler que l’on peut s’engager avec ou sans uniforme.

Le choix de cette agente d’exploitation s’explique notamment par les besoins importants de l’armée en personnel qualifié dans l’exploitation des bâtiments. De plus, ces fonctions – exploitation et entretien – sont en général assumées par des hommes. «A rebours du cliché, nous voulions représenter ce domaine avec une spécialiste de l’exploitation.»

Mais le message n’a pas convaincu le public. De nombreux commentaires critiques sont apparus sous la publication. L’un d’eux résume la réaction générale: «Je suis déçu par cette publicité. Elle est financée par nos impôts et montre qu’en 2025, les femmes en Suisse apparaissent comme des femmes de ménage, tandis que les hommes portent l’uniforme. Absolument dérangeant.»

«Encore beaucoup de travail à accomplir»

L’armée voit pourtant les choses autrement. Selon elle, ce n’est pas la vidéo qui est sexiste, mais la manière dont elle est interprétée. Elle affirme que les critiques se sont focalisées sur l’activité de la femme et ont réduit son travail à un simple «nettoyage», sans considérer son métier manuel qualifié.

«Concernant la perception des femmes, en particulier dans certains secteurs et dans l’armée, il reste visiblement – et sans surprise – beaucoup de travail à accomplir.» Face à la controverse, l’armée a fini par retirer la vidéo.