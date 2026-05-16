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Les deux passagers sont grièvement blessés
Un automobiliste de 18 ans décède dans un accident de la route à Berne

Un automobiliste de 18 ans a perdu la vie vendredi soir dans une sortie de route à Lützelflüh (BE). Les deux passagers du véhicule ont été grièvement blessés, les circonstances de l’accident restent inconnues.
Publié: 14:58 heures
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Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues et font l'objet d'une enquête.
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ATS Agence télégraphique suisse

Une sortie de route dans un virage à gauche à Lützelflüh (BE) vendredi soir a provoqué la mort du conducteur, âgé de 18 ans, alors que les deux passagers du véhicule ont été grièvement blessés. Les causes de l'accident sont pour l'heure inconnues et font l'objet d'une enquête.

L'automobiliste a succombé à ses blessures

Le véhicule a dérapé dans un virage à gauche peu avant 19h30 dans ce village de l'Emmental. Il a enfoncé une barrière de sécurité puis fait une chute d'environ 30 mètres dans une gravière, a indiqué samedi la police cantonale dans un communiqué.

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Originaire du canton de Berne, le jeune automobiliste a succombé à ses graves blessures graves sur les lieux de l'accident malgré les mesures de secours. Les deux passagers ont été transportés à l'hôpital dans un état grave. Une personne a été héliportée par la Rega dans un état critique, l'autre a été transportée en ambulance.

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