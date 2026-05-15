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Surveillance renforcée
L’aéroport d’Helsinki paralysé pour menace de drone

Le trafic aérien à l'aéroport d'Helsinki a été suspendu ce 15 mai pendant trois heures après une alerte aux drones. Les forces armées finlandaises ont renforcé la surveillance dans la région d'Uusimaa.
Publié: il y a 21 minutes
Plus tôt dans la journée, Petteri Orpo a fait état d'une alerte similaire dans la région d'Uusimaa.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

L'aéroport d'Helsinki a annoncé vendredi avoir suspendu pendant trois heures son trafic aérien, après que le Premier ministre finlandais a fait état d'une menace de drone. «Le trafic aérien en direction et en provenance de l'aéroport d'Helsinki a été suspendu par les autorités le 15 mai de 04H00 à 07H00 (ndlr: 01H00 à 04H00 GMT). Le trafic aérien a maintenant repris», a écrit l'infrastructure dans un communiqué, sans fournir la raison de cette perturbation.

L'aéroport a prévenu que des retards et annulations pourraient avoir lieu dans la journée. Plus tôt, le Premier ministre Petteri Orpo avait fait état sur X d'une alerte aux drones concernant la région d'Uusimaa (sud), et du renforcement de la surveillance par les forces armées finlandaises.

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Les services nationaux d'urgence ont eux aussi averti de la menace d'un drone, et invité la population à se mettre à l'abri. La semaine dernière, les garde-côtes finlandais avaient annoncé que deux drones soupçonnés d'avoir violé plus tôt l'espace aérien de la Finlande provenaient selon toute vraisemblance d'Ukraine.

Une enquête pour «mise en danger aggravée de la sécurité publique» avait été ouverte. Les garde-côtes, chargés d'enquêter sur les violations territoriales présumées, enquêtent également sur quatre drones ukrainiens accidentés qui se sont écrasés en Finlande fin mars et en avril. Kiev a présenté ses excuses à Helsinki, expliquant que ces appareils avaient probablement dévié de leur trajectoire en raison d'une intervention russe.

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