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Le projet sous la loupe
Livraison des F-35: le Parlement craint un fiasco et cherche un plan B

Le Conseil national demande d'étudier la prolongation des F-5 Tiger et F/A-18 jusqu'en 2030, face aux retards des F-35. Le Conseil fédéral alerte sur des coûts élevés et des bénéfices limités.
Publié: 11:26 heures
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Dernière mise à jour: 11:37 heures
Face aux doutes sur la livraison des nouveaux F-35, Berne cherche en urgence un plan B.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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ATS Agence télégraphique suisse

En raison des incertitudes liées à la livraison des nouveaux avions de combat américains F-35 et du système de défense aérienne Patriot, le Conseil national souhaite examiner la possibilité de prolonger temporairement l'exploitation des avions de combat vieillissants de type Tiger F-5 et F/A-18. Le Conseil fédéral met en garde contre des coûts supplémentaires.

La Chambre du peuple a adopté jeudi, par 111 voix contre 63 et 17 abstentions, un postulat de commission en ce sens. Le Conseil fédéral doit désormais rédiger un rapport sur la gestion des risques dans le domaine de la sécurité de l'espace aérien pour les années 2028 à 2030.

Concrètement, le Conseil national demande d’examiner la possibilité d’une prolongation temporaire de l’exploitation des F-5 Tiger jusqu’à fin 2030 ainsi qu’une prolongation étendue de l’utilisation de la flotte de F/A-18 au-delà de 2030. Pour la commission, Markus Schnyder (UDC/GL) a mis en garde contre une réduction critique de la capacité opérationnelle des avions de combat. Ne rien faire serait négligent et dangereux.

«Ni judicieux ni justifiable»

Du point de vue de ses partisans, la poursuite temporaire de l’exploitation des F-5 constituerait une mesure proportionnée et peu coûteuse pour minimiser ces risques. La modernisation à long terme vers les F-35 n'est pas remise en cause.

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Le ministre de la défense Martin Pfister a fait remarquer qu’une prolongation temporaire de l’exploitation des Tiger et une utilisation prolongée des F/A-18 n’étaient ni judicieuses sur le plan militaire ni justifiables sur le plan économique. Une telle prolongation entraînerait des coûts de plusieurs millions, qui n’apporteraient que peu de bénéfices dans la pratique.

Cette demande n’est pas dans l’intérêt de la sécurité de la Suisse ni responsable financièrement, a déclaré Martin Pfister. Il a néanmoins promis de prendre ce postulat au sérieux. Suite à ce vote, le processus de mise hors-service des avions de combat vieillissants sera probablement interrompu pendant une courte période, a-t-il précisé.

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