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Livraison dans un an
Le premier F-35 pour la Suisse est en cours d'assemblage aux Etats-Unis

Le premier avion F-35 pour la Suisse prend forme aux Etats-Unis. Son assemblage principal a commencé en Géorgie, aux Etats-Unis.
Publié: 12:13 heures
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Le F-35 pourrait ressembler à ce modèle.
Photo: IMAGO/Anadolu Agency
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ATS Agence télégraphique suisse

La livraison des F-35 en Suisse passe une nouvelle étape importante, communique jeudi armasuisse. L'assemblage principal du premier jet a débuté dans l'usine de Lockheed Martin en Géorgie (Etats-Unis).

La production des premiers composants destinés aux avions suisses était déjà lancée. Les phases suivantes de production et d'assemblage suivront dans les prochains mois, précise armasuisse. Plus de 2100 sous-traitants répartis dans le monde sont actifs dans la chaîne de production.

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Les huit premiers F-35 seront utilisés pour la formation des pilotes helvétiques dès mi-2027 en Arkansas (Etats-Unis). La livraison en Suisse est attendue un an après. Les F-35 restants seront livrés depuis le site d'assemblage final de Cameri, en Italie.

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