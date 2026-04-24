Une nouvelle initiative populaire veut faire échouer l'accord de plusieurs milliards avec les Etats-Unis afin que la Suisse renonce aux avions de combat et réduise le budget de l'armée en conséquence. Cette tentative d'opposition aux F-35 n'est pas nouvelle.

Une association veut interdire à la Suisse d'acheter les F-35

Une association veut interdire à la Suisse d'acheter les F-35

Daniel Ballmer

Les fameux avions de combat F-35 sont pris dans une nouvelle polémique. L'association citoyenne «Non au F-35» lance une initiative populaire visant à faire échouer l'accord d'achat avec les Etats-Unis. Sa revendication est la suivante: la Confédération ne doit acheter aucun F-35 et donc réduire le budget de l'armée en conséquence. Les dispositions doivent être limitées à 2040.

Selon un communiqué de l'association citoyenne, la Chancellerie fédérale publiera le texte de l'initiative mardi prochain et marquera le début de la récolte de signatures. La population doit pouvoir se prononcer sur cet «achat insensé et controversé», poursuit le communiqué.

Ce ne serait pas la première initiative contre les F-35. En 2021 déjà, une alliance du Groupe pour une Suisse sans Armée (GSsA), du Parti socialiste (PS) et des Vert-e-s avait lancé une initiative similaire, avant de la retirer en 2022 lorsque la ministre de la Défense de l'époque, Viola Amherd, avait signé le contrat d'achat de sa propre initiative. D'ailleurs, le contenu de la nouvelle initiative s'inspire de la précédente.

Ses contre-arguments restent sensiblement les mêmes: ces jets furtifs sont des armes offensives. «Israël et les Etats-Unis viennent de démontrer leur efficacité contre l'Iran», soulignent les initiateurs.

Trop tard pour reculer

Parallèlement, les initiateurs redoutent une nouvelle dépendance «inacceptable et risquée» vis-à-vis de Washington, surtout sous la présidence de Donald Trump. Selon eux, le différend douanier en cours et les retards dans l'achat du système de défense aérienne Patriot sont des preuves suffisantes que la Suisse ne peut compter sur les Etats-Unis.

Malgré tout, les initiateurs ne sont pas dupes: il est trop tard pour reculer dans l'achat des F-35, du moins en partie. Le premier lot a déjà été payé et sa production est en cours. Les premiers appareils devraient arriver en Suisse en 2028. «Mais nous pouvons au moins en réduire le nombre», soulignent les opposants, qui rappellent que le conseiller fédéral Martin Pfister travaille déjà à une nouvelle augmentation de la flotte, jusqu'à 70 jets.

De plus, il faudrait des années pour que l'initiative soit soumise au vote. D'ici là, un nombre bien plus important d'avions serait déjà commandé et produit; l'argent serait perdu. Le Conseil fédéral et la majorité bourgeoise du Parlement n'ont donc aucun intérêt à faire avancer l'initiative. Elle risque alors de connaître le même sort que la première: se retrouver devant le fait accompli.