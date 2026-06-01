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Lancés en 2017
Les travaux de maintenance des F/A-18 sont terminés

Les travaux pour prolonger l'utilisation des F/A-18 suisses sont terminés, annonce armasuisse. Ces avions de combat seront opérationnels jusqu'en 2030, avec 30 appareils prêts pour un maximum de 6000 heures de vol chacun.
Publié: il y a 35 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
La capacité opérationnelle des 30 aéronefs est maintenue jusqu’à 6000 heures de vol.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Les travaux pour prolonger l'exploitation des avions de combat F/A-18C/D sont achevés. Cette flotte peut être utilisée jusqu'au moment de l'introduction des nouveaux F-35.

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L'objectif de ces travaux estimés à 450 millions de francs est d'assurer un fonctionnement des avions de combat jusqu'en 2030, indique lundi l'Office fédéral de l'armement (armasuisse).

Les travaux ont débuté en 2017. Les systèmes de communication, de navigation, d'identification ont été mis en place. Les logiciels d'avions, ainsi que les systèmes de missions et du simulateur de vols ont aussi été adaptés. Fin avril 2026, armasuisse a achevé le projet partiel de vérification et d'assainissement de la structure des avions.

Trente avions opérationnels

«Grâce à l’ensemble de ces mesures, la capacité opérationnelle des 30 F/A-18C/D suisses est maintenue jusqu’à 6000 heures de vol par aéronef», a déclaré l'office dans son communiqué. Trente avions sont opérationnels.

Certaines «livraisons logistiques» du projet sont encore attendues, notamment de matériel de remplacement et de prestation de soutien. Les livraisons restantes et la clôture du projet dans le cadre du crédit d’engagement approuvé sont prévues d’ici la fin de l’année 2027.

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