Face aux besoins de sécurité aérienne à Genève, le Conseil fédéral prévoit l'abaissement du plancher aérien à Lausanne en 2027, malgré les critiques du conseiller national Raphaël Mahaim sur les nuisances sonores et le projet EolJorat Sud.

Les avions voleront plus bas au-dessus de Lausanne, malgré un projet freiné en justice

Les avions voleront plus bas au-dessus de Lausanne, malgré un projet freiné en justice

Léa Perrin Journaliste Blick

Le Conseil fédéral a tranché: le plancher aérien va être abaissé en région lausannoise, et ce, dès l'année prochaine. Cette réponse fait notamment écho au projet EolJorat Sud et à l'adaptation du trafic aérien.

L'abaissement de l'altitude minimale du trafic aérien au-dessus de Lausanne, prévu l'année prochaine, avait provoqué la colère du conseiller national vaudois Raphaël Mahaim. Il pointait notamment du doigt les nuisances sonores qu'un tel projet pouvait engendrer en demandant quelles pourraient être les alternatives.

Vols de ligne et projet éolien

Dans sa réponse publiée le 18 novembre, le Conseil fédéral balaie les inquiétudes de l'élu écologiste en assurant que l'espace aérien actuel «n'est plus adapté au trafic selon les règles de vol aux instruments vers et depuis l'aéroport de Genève». La structure de l'espace aérien doit donc être modifiée, notamment pour maintenir un «niveau de sécurité élevé des vols de ligne».

Au-delà du trafic aérien, cette mesure est également motivée par le projet EolJorat Sud, qui prévoit la construction de huit éoliennes sur les hauts de Lausanne. Une motivation étonnante puisque le Tribunal fédéral vient d'accorder l'effet suspensif aux recours des opposants. Malgré le report d'EolJorat Sud, le Conseil fédéral a décidé d'aller de l'avant avec l'abaissement de l'altitude minimale. Il appartient désormais à l'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) de trancher. Sa décision est attendue en début d'année.