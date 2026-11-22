A Genève Aéroport, certaines valises contiennent des cigarettes plutôt que des vêtements. Au premier semestre 2026, les douaniers en ont saisi 529’200, soit 75% de plus qu’un an auparavant, selon l’OFDF. Entre bagages suspects, cannabis et passeport enveloppé d’aluminium, nous avons suivi les agents dans les coulisses des contrôles.

A l’aéroport de Genève, les passagers se faufilent entre les tapis à bagages, attrapent leurs valises et filent vers une dernière étape: la douane. Discrète, presque fondue dans ce ballet de pas pressés, elle offre deux possibilités. La voie verte pour ceux qui n’ont rien à déclarer, et la rouge pour les autres.

Dans le flot des arrivants, une silhouette détonne. Manteau, bottes et valises assortis: tout est rose. Dominique Flück, sergent et chef d’équipe au bureau de la douane touristique, l’a repérée: «On va regarder, elle a l’air d’avoir un certain niveau de vie», explique-t-il avant de demander à un collègue de l’intercepter. Ce n’est pourtant pas sa garde-robe colorée qui a éveillé les soupçons de Dominique, mais les vêtements de luxe qu’il croit reconnaître.

Reste à savoir si ses bagages renferment quelques emplettes rapportées de l’étranger, non déclarées et potentiellement soumises à la TVA. Habite-t-elle en Suisse? Y travaille-t-elle? Quel est le motif de son séjour? Après cet interrogatoire, les valises passent aux rayons X: rien à signaler. Une poignée de main et la dame aux bottes roses peut rejoindre la sortie.

Un simple regard peut éveiller les soupçons

A Genève Aéroport, plus de 17 millions de passagers arrivent ou repartent chaque année. Mais impossible de tous les contrôler. Le ciblage commence donc dans le ciel. Dans son bureau, le sergent Flück parcourt un écran où s’alignent les vols, leurs provenances, les horaires et le nombre de passagers à bord. «Ça dépend de ce qu’on cherche ou de ce qu’on veut contrôler, le ciblage dépend surtout de l’analyse des risques et de la situation actuelle», glisse-t-il.

« On a plus souvent des contrôles négatifs que des contrôles positifs Dominique Flück, douanier à Genève-Cointrin »

Certains itinéraires orientent les recherches. Nice peut éveiller l’intérêt des agents pour d’éventuels achats de luxe non déclarés, tandis qu’Athènes, avec ses correspondances vers les pays de l’Est, attire leur attention sur la contrebande de cigarettes. Dix à quinze minutes après l’atterrissage, les premiers voyageurs apparaissent et le tableau des vols laisse place aux silhouettes qui défilent.

Posté près du passage de la douane, Dominique scrute les gestes et les visages. Selon le sergent, 80 à 90% des passagers croisent leurs regards ou les saluent. D’autres, au contraire, les évitent: un indice parmi d’autres pour décider qui contrôler. Car certains, à vouloir se faire oublier, finissent par attirer l’attention.

L’intuition, elle, doit encore faire ses preuves. Certaines valises passent aux rayons X, d’autres s’ouvrent sur la table de contrôle. Les douaniers soulèvent les doublures, palpent les coutures et inspectent jusqu’aux tubes des poignées, parfois utilisés pour dissimuler des stupéfiants. Pourtant, la plupart des valises n’ont rien à cacher: «On a plus souvent des contrôles négatifs que des contrôles positifs. Heureusement. Sinon tout le monde aurait quelque chose à se reprocher», plaisante Dominique.

Ces valises qui n’arriveront jamais

Si certains bagages repartent avec leurs propriétaires, d’autres ne quittent pas l’aéroport et s’entassent dans un local de séquestre, où des valises en plastique patientent aux côtés de sacs-poubelle bien remplis. A l’intérieur de ces bagages bon marché, ni vêtements ni souvenirs de vacances, mais des cigarettes. Une multitude de paquets qui s'étouffent les uns contre les autres. «Certaines personnes transportent généralement deux valises avec elles, si ce n’est pas des fois trois pour les plus téméraires», raconte Dominique en contemplant tout ce qui s’est accumulé au cours des dernières semaines.

Un trafic qui pèse lourd: au premier semestre 2026, 800 kilos de cigarettes ont été saisis à Genève Aéroport, selon l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Le nombre de passeurs, ou «mules», est quant à lui passé de douze à vingt-deux en un an. Actuellement, les paquets arrivent surtout d’Arménie, de Turquie et d’Egypte, où ils coûtent bien moins cher qu’en Suisse ou en France. Ville frontalière, Genève constitue donc une escale de choix.

Mais quand le tabac s’entasse, les dossiers s’empilent. Deux valises pleines peuvent exiger jusqu’à quatre heures de procédure administrative, contre cinq minutes pour un contrôle ordinaire. Autant d’heures durant lesquelles certains agents restent mobilisés, alors que les valises, elles, continuent de défiler.

Les rayons X font parler les cartons

Au fret, pas de valises, mais des palettes et des cartons. Près de 96’000 tonnes de marchandises transitent chaque année par l’aéroport de Genève et, pour Bruno Joao, sergent-major et chef de groupe au bureau de la douane commerciale, le travail commence bien avant l’ouverture des colis. Les déclarations sont d’abord filtrées par un système informatique d’analyse des risques. Provenances, expéditeurs, nouvelles tendances: autant d’indices qui orientent les contrôles. Pour accélérer certaines recherches, les agents disposent aussi de deux précieux alliés: la technologie et le flair des chiens.

L’appareil à rayons X occupe une bonne partie de la pièce où sont examinés les colis. Semblable à celui de la douane touristique, cette imposante machine dévoile ce que renferment les cartons avant même de sortir le cutter. A l’écran, l’image d’un colis contrôlé quelques jours plus tôt prend des airs de peinture abstraite. Sur un fond bleu se mêlent des taches orangées, plus sombres par endroits, plus claires le long d’une forme allongée.

Pour un œil non averti, difficile d’y déceler quoi que ce soit. Mais pour Bruno, ces nuances esquissent les contours d’une tige. Les douaniers avaient dû découper plusieurs couches d’emballage avant de confirmer leurs soupçons: c’est bien une plante de cannabis. «Pour l’humain, à l’odeur, c’est indétectable», souligne le sergent-major.

Encore en formation, Albus, un jeune labrador de dix-huit mois, apprend justement à déchiffrer ce langage invisible. Aux côtés de son maître, Alan Dély, sergent et chef d’équipe, il s’exerce à reconnaître les odeurs de stupéfiants et à en signaler l’origine.

Que se cache-t-il derrière les emballages?

Un colis venu de Corée du Sud retient soudain l’attention de Bruno. Sur sa déclaration figurent du dentifrice, des effets personnels, mais aussi des médicaments. De quoi éveiller la curiosité du sergent-major, qui incise alors l'adhésif avec la pointe de son cutter, prenant soin d’épargner les étiquettes. Après tout, ce carton pourrait bien reprendre son voyage.

A l’intérieur, des inscriptions coréennes compliquent l’autopsie du colis. Bruno dégaine son téléphone et tente de les déchiffrer à l’aide d’un traducteur automatique. Le mystère se dissipe: des patchs pour les contusions musculaires. Rien qui justifie de retenir le paquet. Le sergent-major replace soigneusement les produits, un à un, rabat les côtés du carton et le referme. Son destinataire remarquera peut-être les traces laissées par les mains des douaniers.

Sur l’écran de l’appareil à rayons X se dessine cette fois une forme rectangulaire qui entoure une petite puce électronique. Carte de crédit ou passeport? Il s’agit finalement d’un passeport nigérian, enveloppé dans de l’aluminium. Son envoi entre particuliers n’a rien d’illégal en soi, mais cette protection inhabituelle intrigue les douaniers. Un collègue de Bruno prend le relais, une petite loupe à la main. La vérification se joue désormais à une tout autre échelle. Photographie, inscriptions, éléments de sécurité: chaque détail est analysé, car «le but n’est pas de trouver une falsification ou une contrefaçon, c’est de prouver que ce passeport est authentique», soutient le sergent-major.

Nous repartons sans connaître le verdict. Au terminal, le ballet des passagers pressés se poursuit, presque indifférent à ce qui se joue derrière les portes de la douane. Les valises roulent, les cartons circulent et les avions continuent d’atterrir.