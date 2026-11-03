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Zurich aussi concerné
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La Suisse puise à nouveau dans ses réserves obligatoires de kérosène: jusqu’à 50'000 m3 peuvent être débloqués d’ici au 29 novembre pour approvisionner les aéroports de Genève et Zurich.
Publié: il y a 12 minutes
Jusqu’au 29 novembre, jusqu’à 50'000 m3 de kérosène pourront être puisés dans les stocks fédéraux pour alimenter les aéroports de Genève et de Zurich.
Photo: Sven Thomann
Toan Izaguirre - Journaliste Blick
Toan IzaguirreJournaliste Blick

La Suisse est de nouveau confrontée à une pénurie de kérosène. Pour la deuxième fois en quelques semaines, la Suisse doit puiser dans ses réserves obligatoires. Le délégué à l’approvisionnement économique du pays, Roland Pfister, a autorisé ce mardi 3 novembre un prélèvement pouvant atteindre 50'000 m3 jusqu’au 29 novembre, annonce l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) dans un communiqué.

Cumulés aux 30'000 m3 déjà débloqués en octobre, ces volumes représentent 17,4% des réserves obligatoires de kérosène. Le délégué peut autoriser seul des prélèvements jusqu’à 20% des stocks. Au-delà, il revient au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) d’édicter une ordonnance. A la mi-octobre, la Confédération avait déjà autorisé le prélèvement de 30'000 m3 de kérosène dans les réserves obligatoires, durant 18 jours, afin de garantir l’approvisionnement de l’aéroport de Zurich.

Des pénuries en France et en Allemagne

Selon l’OFAE, cette nouvelle pénurie s’explique par des restrictions touchant des raffineries dans le sud de la France et en Allemagne, sur fond de perturbations du trafic ferroviaire. Malgré une demande faible en novembre, les aéroports de Genève et de Zurich dépendent désormais de ces réserves.

Plus largement, l’approvisionnement pétrolier du pays est tendu depuis des mois, en raison notamment de la navigabilité fortement restreinte du Rhin. Les autres modes de transport, davantage sollicités, atteignent leurs limites, et le moindre incident peut rapidement provoquer des pénuries.

Depuis septembre, les réserves obligatoires ont été mises à contribution à quatre reprises. Pour le diesel, des prélèvements restent autorisés jusqu’au 22 novembre. L’essence et le mazout, également sous tension, demeurent garantis à ce stade, précise encore l’OFAE.

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