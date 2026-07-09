Le lac Majeur est à nouveau sûr pour les baigneurs: les algues bleues signalées près de Muralto (TI) en juin ont disparu. Les autorités continuent toutefois de surveiller les eaux pour garantir la sécurité.

Les mystérieuses algues bleues toxiques ont disparu du lac Majeur

Les mystérieuses algues bleues toxiques ont disparu du lac Majeur

ATS Agence télégraphique suisse

Les algues bleues apparues à la mi-juin dans le lac Majeur, près de Muralto (TI), ont disparu. La variété qui s'est répandue au début de l'été est différente de celle qui se propage généralement début septembre dans le lac de Lugano.

Les contrôles effectués par le laboratoire cantonal tessinois ont montré que la situation a évolué de manière positive, a déclaré jeudi un collaborateur à Keystone-ATS. Il n'y a pas de problème non sur d'autres plages du lac Majeur. Le laboratoire cantonal continue toutefois à surveiller la situation.

Restez toujours vigilants

En grande quantité, les algues bleues sont toxiques pour les humains et les animaux. Elles peuvent provoquer des réactions cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des problèmes hépatiques. Les autorités recommandent de toujours vérifier l’état de l’eau avant de se baigner et de ne nager que dans les zones où l’eau est claire.

Les algues bleues sont en réalité des bactéries, d'où leur nom de cyanobactéries. Le terme s’explique par le fait qu'on les confondait autrefois avec des algues en raison de leur couleur bleu-vert.