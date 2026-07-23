Le président du gouvernement tessinois, Claudio Zali, se retire temporairement de la direction de la police et de la justice après l'ouverture d'une enquête le concernant. Marina Carobbio Guscetti lui succède durant cette période transitoire.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Conseil d’Etat tessinois s’est réuni jeudi en réunion extraordinaire pour faire le point sur l’ouverture d’une procédure contre le président du gouvernement Claudio Zali. L’enquête concerne le cas d’un mineur, fils d’une amie du conseiller d’Etat, incarcéré à la prison préventive de Lugano. L’exécutif a accepté la requête de M. Zali de renoncer temporairement à diriger la justice et la police cantonale.

«Durant cette phase de transition, la responsabilité du secteur sera assumée par la vice-présidente du gouvernement, Marina Carobbio Guscetti (PS)», précise le Conseil d’Etat dans un communiqué.

Claudio Zali n’a pas encore été interrogé par la justice à propos de l’enquête concernant le mineur impliqué dans une rixe et en faveur duquel le président du gouvernement était personnellement intervenu. Ce dernier a déclaré n’avoir «commis aucune irrégularité».

Frapper une stalker

Sur l’enregistrement de la conversation, publié sur Instagram, et durant laquelle le ministre – dont la voix a été reconnue – incite une amie à frapper une stalker, comme il l’avait fait lui-même, le gouvernement a précisé qu’il «prendra position prochainement mais qu’il condamne fermement toute forme de violence et incitation à la violence, même verbale»