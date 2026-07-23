Claudio Zali, président du Conseil d'Etat tessinois, fait face à une polémique après la diffusion d'un enregistrement dans lequel il aurait incité à la violence. Les partis exigent une prise de position publique.

Audio choc révélé: le président du gouvernement tessinois Claudio Zali déclenche la polémique

Audio choc révélé: le président du gouvernement tessinois Claudio Zali déclenche la polémique

ATS Agence télégraphique suisse

Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Les partis politiques exigent que le ministre prenne position publiquement.

La publication d'un enregistrement mercredi par la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) a suscité un véritable tollé. Cet audio, diffusé sur un profil anonyme sur Instagram, rapporte une conversation privée intervenue il y a quelques années entre un homme (identifié comme Claudio Zali, qui était déjà au gouvernement cantonal), et une amie. Celle-ci lui demandait un conseil sur comment venir à bout d'une harceleuse («stalker»).

«Tabasse-la comme je l'ai fait déjà moi-même», déclare le conseiller d'Etat, dont la voix est parfaitement reconnaissable. La RSI a indiqué avoir décidé de publier cet audio en raison de l'intérêt public et après en avoir vérifié l'authenticité.