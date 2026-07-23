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«Tabasse-la comme je l'ai fait moi-même»
Audio choc révélé: le président du gouvernement tessinois Claudio Zali déclenche la polémique

Claudio Zali, président du Conseil d'Etat tessinois, fait face à une polémique après la diffusion d'un enregistrement dans lequel il aurait incité à la violence. Les partis exigent une prise de position publique.
Publié: 13:17 heures
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Dernière mise à jour: il y a 30 minutes
Le président du Conseil d'Etat tessinois fait face à de graves accusations.
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Le président du Conseil d'Etat tessinois Claudio Zali (Lega) est sous pression après la diffusion de propos controversés qui lui sont attribués et qui appellent à la violence contre une femme. Les partis politiques exigent que le ministre prenne position publiquement.

La publication d'un enregistrement mercredi par la radio-télévision de la Suisse italienne (RSI) a suscité un véritable tollé. Cet audio, diffusé sur un profil anonyme sur Instagram, rapporte une conversation privée intervenue il y a quelques années entre un homme (identifié comme Claudio Zali, qui était déjà au gouvernement cantonal), et une amie. Celle-ci lui demandait un conseil sur comment venir à bout d'une harceleuse («stalker»).

«Tabasse-la comme je l'ai fait déjà moi-même», déclare le conseiller d'Etat, dont la voix est parfaitement reconnaissable. La RSI a indiqué avoir décidé de publier cet audio en raison de l'intérêt public et après en avoir vérifié l'authenticité.

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