C'est le retour en force le plus spectaculaire dans le classement des 300 plus riches de Suisse: la famille Blocher a vu sa fortune bondir de 9 milliards de francs en douze mois. Zoom sur une dynastie industrielle dont la richesse repose essentiellement sur le groupe EMS-Chemie.

La famille Blocher a gagné 9 milliards en une seule année

La famille Blocher a gagné 9 milliards en une seule année

En bref La fortune de la famille Blocher a augmenté de 9 milliards en un an, pour un total de 24 milliards, la hissant dans le Top 10 des 300 plus riches

Les trois filles de Christoph Blocher détiennent 71% d’EMS-Chemie, dont l’action a gagné 55% en un an, tandis que leur frère Markus possède 64,7% de Dottikon ES

EMS-Chemie a amélioré sa rentabilité grâce à des contrats en Chine et ses débouchés diversifiés

Myret Zaki Journaliste Blick

C'est un des constats majeurs du nouveau numéro des 300 plus riches de Suisse, publié hier par les magazines Bilanz et Bilan: la famille de Christoph Blocher (86 ans) a vu sa fortune croître de 9 milliards de francs en seulement 12 mois. Même Donald Trump ne peut rivaliser avec un tel enrichissement: le président américain a vu sa fortune augmenter de 2,7 milliards de dollars en 22 mois.

Les trois filles actionnaires d'EMS-Chemie

La fortune des Blocher atteint désormais 23 à 24 milliards de francs. Les propriétaires d'EMS-Chemie doivent cet enrichissement à l'envolée du cours boursier de l'entreprise familiale. En effet, 60% de leur fortune provient des participations dans EMS-Chemie. En une année, le cours du groupe spécialisé dans les polymères haute performance, qui subissait un parcours boursier médiocre depuis quatre ans, a connu une envolée de 55% sur 12 mois.

Ce gain marque le spectaculaire retour en force de la dynastie industrielle zurichoise dans le top 10 des plus riches de Suisse, dont elle était sortie en 2025.

L'enrichissement a surtout profité aux trois filles de Christoph Blocher, qui sont actionnaires d'EMS-Chemie, tandis que son fils, lui, détient d'autres participations. A elles trois en effet, ses filles détiennent 71% du capital d'EMS-Chemie. Les parts de Magdalena Martullo-Blocher (57 ans) et de Rahel Blocher (50 ans) représentent chacune 6 milliards de francs à ce jour, tandis que celle de Miriam Baumann-Blocher (51 ans) atteint 2 milliards.

Quant à leur frère Markus Blocher (55 ans), qui n'est pas actionnaire d'EMS-Chemie, il détient l'essentiel de sa fortune dans Dottikon ES, l'ancienne filiale d'EMS-Chemie qu'il développe pour son propre compte depuis 2005. Markus Blocher détient 64,7% du capital de cette entreprise qui fournit l'industrie pharmaceutique, soit 2,5 milliards de francs. Alors qu'il était le grand gagnant de l’année 2025, Markus Blocher a vu cette année la valeur de Dottikon ES diminuer d’environ un milliard de francs par rapport à 2025.

Effectifs doublés en Chine dès 2023

C'est en 2003 que Christoph Blocher, aussi connu pour être le patriarche de l'Union démocratique du centre (UDC), avait vendu ses parts d'EMS-Chemie à ses quatre enfants, lors de son entrée au Conseil fédéral. En 2014, il s'est retiré de la vie parlementaire, à ses 73 ans.

La raison de l'engouement des investisseurs pour les actions d'EMS-Chemie? Depuis une année, l'entreprise bénéficie d'un retour de la confiance des investisseurs, après plusieurs années difficiles. En effet, la rentabilité du groupe s'est améliorée, surtout depuis que Magdalena Martullo-Blocher, qui dirige l'entreprise depuis 2004, a conclu de nouveaux contrats à forte marge avec la Chine. En 2023, la dirigeante annonçait: «Nous voulons renforcer notre position en Chine, où nous doublons nos effectifs dans la vente et le développement.»

Le succès actuel d’EMS-Chemie en Chine repose sur une longue stratégie d’implantation amorcée il y a déjà une trentaine d’années par Christoph Blocher, puis amplifiée par sa fille Magdalena ces dernières années. Blick avait d'ailleurs couvert en avril dernier une conférence à Berne réunissant des délégations chinoises et suisses de très haut niveau, parmi lesquelles des représentants des plus grandes entreprises suisses, dont Magdalena Martullo-Blocher. Les 30 et 31 octobre derniers, celle-ci a en outre accompagné le président Guy Parmelin lors de sa mission économique en Chine.

Les polymères haute performance d’EMS-Chemie sont demandées dans des secteurs porteurs, comme les véhicules électriques, les robots humanoïdes et les centres de données, ce qui permet au groupe de se diversifier au-delà du secteur automobile, qui continue toutefois de représenter 60% de son chiffre d’affaires.

Accent toujours fort sur l'influence médiatique

Christoph Blocher, depuis longtemps retiré des affaires, continue pour sa part de s'intéresser de près aux médias à ses heures perdues: ces jours-ci, il vient de publier sa 1000ème émission sur sa chaîne YouTube TeleBlocher, qui compte 13'000 abonnés. En outre, Robinvest, la société de gestion patrimoniale de la famille, vient de transférer, sous la direction de sa fille Rahel, sa société Zeitungshaus (23 journaux régionaux d’annonces) au groupe Interact Media Group (ancien portail d'information Nau), dont la famille détient désormais 15% du capital.

Les trois autres enfants du patriarche profitent également de cette participation dans ce que le groupe présente lui-même comme «l’entreprise de médias la plus innovante de Suisse», en particulier Magdalena Martullo-Blocher qui, en sa qualité de conseillère nationale UDC, cherche à s’attirer des soutiens bienveillants.

La famille Blocher est suisse depuis plusieurs générations, mais elle possède des origines allemandes du côté paternel. L’arrière-arrière-grand-père de Christoph Blocher, originaire du sud de l’Allemagne, a obtenu la nationalité suisse en 1861 dans la commune de Schattenhalb, dans le canton de Berne.