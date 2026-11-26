Cette année, la fortune numéro 1 des plus riches de Suisse est celle des fondateurs de MSC, Gianluigi et Rafaela Aponte, résidents de Cologny (GE). Retrouvez les neuf autres fortunes qui dominent le classement 2026 des 300 plus riches de Suisse, publié par «Bilanz» et «Bilan».

Myret Zaki Journaliste Blick

Pendant 21 ans, Ingvar Kamprad, le Suédois qui a fondé le magasin de meubles Ikea et qui vivait à Epalinges (VD), a dominé le classement des 300 plus riches de Suisse, avec une fortune entre 50 et 55 milliards de francs. Puis ses trois héritiers ont perdu la première place en 2023, car l'essentiel de la fortune familiale a été attribué à des fondations.

Entre 2023 et 2025, c'était au tour de Gérard Wertheimer, propriétaire du géant français du luxe Chanel, de trôner en tête de liste. Mais cette année 2026, c'est le transport maritime qui est à l'honneur, avec la famille Aponte, propriétaire du géant MSC, qui passe de quatrième à première, selon le dernier classement de Bilanz/Bilan qui vient de paraître.

Outre le transport maritime, les dix plus grandes fortunes de Suisse proviennent cette année de l’industrie pharmaceutique, des technologies numériques, du luxe, de la sidérurgie, de la finance, de la chimie et de l’agroalimentaire, sans oublier d’importantes participations dans l’immobilier. Voici un aperçu du Top 10.

1. Famille Aponte (39–40 milliards) — La famille la plus riche de Suisse a vu sa fortune progresser de 15 milliards de francs en douze mois. Cette année a aussi été celles du passage de témoin: en avril, MSC a officialisé le transfert de propriété de l’empire maritime du fondateur Gianluigi Aponte à ses deux enfants, Diego et Alexa. Avec plus de 1000 navires et plus de 20% du marché mondial du transport par conteneurs, MSC est le numéro un mondial du secteur, devant le danois Maersk.

2. Familles Hoffmann, Oeri et Duschmalé (35–36 milliards) — Les héritiers du groupe pharmaceutique bâlois Roche profitent de ses résultats cliniques prometteurs dans le domaine très lucratif des traitements contre l’obésité. Ils constituent la première fortune historique suisse du classement. Leur patrimoine a augmenté de 5 milliards cette année.

La Suisse, un pays d’ultrariches

Il faut avoir au minimum 100 millions de francs de fortune pour faire partie de la liste des 300 plus riches de Suisse, compilée chaque année par le magazine germanophone «Bilanz» (propriété de Ringier, éditeur de Blick) et le magazine francophone «Bilan» (dont l'éditeur est Tamedia),

Plus d’une personne sur deux parmi les 300 plus grandes fortunes de Suisse est milliardaire. En 2026, leur patrimoine cumulé a augmenté de 83 milliards de francs (+9,8%) pour atteindre 934,5 milliards de francs, un record pour la troisième année consécutive. En 2000, ce montant atteignait 420 milliards. Cela représente 3% de croissance annuelle moyenne sur 26 ans, supérieure à celle du PIB de la Suisse (+2,6%).

3. Andrea Pignataro (33–34 milliards) — Originaire de Bologne et domicilié à Saint-Moritz (GR), l'Italien de 56 ans a bâti un empire spécialisé dans l’analyse des données financières, qui compte Amazon, Microsoft et UBS parmi ses clients. La valeur de sa holding ION Investment Corporation a augmenté de 6 milliards de francs cette année. Mais sa stratégie d’acquisitions agressive s’est accompagnée d’un endettement de près de 11 milliards d’euros. Des loyers impayés sur trois continents ont par ailleurs alimenté des rumeurs de liquidités insuffisantes.

4. Gérard Wertheimer (32–33 milliards) — Le milliardaire français établi à Genève est copropriétaire, avec son frère Alain, de la maison de luxe Chanel, héritée de leur grand-père Pierre Wertheimer, partenaire historique de Coco Chanel. Passionné de chevaux de course et de vin, il possède plusieurs domaines viticoles. Numéro un du classement de 2023 à 2025, il a vu sa fortune décliner cette année de 1 milliard de francs. Les ventes de Chanel ont néanmoins bondi de 16% au premier semestre 2026, notamment grâce aux collections du nouveau directeur artistique, Matthieu Blazy.

5. Famille Mittal (27–28 milliards) — Bonne nouvelle pour la Suisse, le magnat indien de l’acier Lakshmi Mittal a quitté le Royaume-Uni en mars 2025, après trois décennies de résidence outre-Manche, suite au durcissement de la fiscalité britannique visant les grandes fortunes. Le 23 novembre 2025, le «Sunday Times» révélait qu’il était désormais résident fiscal suisse. Son arrivée dans le classement est perçue comme un signe de l’attractivité fiscale helvétique.

6. Famille Safra (26–27 milliards) — La famille Safra continue d’étendre son empire financier et industriel. Au sein du clan familial, Jacob Safra dirige les activités bancaires et immobilières en Europe et aux Etats-Unis, tandis que son frère David Safra pilote les activités au Brésil et en Amérique du Sud (Banco Safra). Leur mère, Vicky (74 ans), mène une vie discrète à Crans-Montana (VS). Le magazine Forbes la classe parmi les vingt femmes les plus riches du monde.

7. Famille Blocher (23–24 milliards) — Au moment où l’ancien conseiller fédéral Christoph Blocher (86 ans) vient de célébrer la diffusion du millième épisode de son émission hebdomadaire «Teleblocher», le trio des sœurs Blocher, emmené par Magdalena, directrice générale d’EMS-Chemie depuis 2004, bénéficie d’une envolée spectaculaire du cours de Bourse. L’action a progressé d’environ 55% en un an et EMS-Chemie vaut désormais 20 milliards de francs. Les soeurs Magdalena et Rahel détiennent chacune un peu moins d’un tiers du capital, tandis que Miriam Baumann-Blocher (51 ans) en possède un peu plus de 10%.

8. Famille Jorge Lemann (18–19 milliards) — A 87 ans, le milliardaire helvético-brésilien et ancien banquier d'affaires est un gros investisseurs dans le géant brassicole AB InBev, qui a gagné 38% en bourse, et dans les chaussures de sport Sketchers. Il mène une vie discrète sur les rives du lac de Zurich. Parmi ses voisins figure l’ancienne star du tennis Roger Federer, avec lequel son fils, Marc Lemann, partage une participation dans les chaussures de sport On.

9. Famille Bertarelli (17–18 milliards) — Les Bertarelli ont constitué leur fortune en développant Serono, pionnier suisse des biotechnologies, avant de le vendre à l'allemand Merck en 2007. Depuis, la fortune est investie dans l’industrie pharmaceutique, l’immobilier et les technologies. En janvier, Ernesto Bertarelli, qui dirige une fondation philanthropique avec sa soeur Dona Bertarelli, a officialisé le retour d’Alinghi pour la prochaine édition de la Coupe de l'America, qui se déroulera à Naples en 2027.

10. Alexander Karp (16–17 milliards) — Le cofondateur du géant américain Palantir vit au Liechtenstein, dans une villa en location, et fait construire en parallèle une vaste propriété sur un terrain de près de 6000 m². Alexander Karp voyage beaucoup: ses déplacements en jet privé ont coûté plus de 17 millions de dollars en 2025. Les craintes pour la souveraineté numérique en Europe lui ont réservé quelques revers: ce printemps, les services de renseignement intérieur français et allemand ont tous deux choisi de privilégier le groupe technologique français ChapsVision au détriment de Palantir.