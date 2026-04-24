Vendredi, la police jurassienne a arrêté un homme après une folle course-poursuite dans une Porsche volée. Le suspect a tenté de fuir en nageant dans le Doubs, mais a été retrouvé avec l’aide de drones et chiens.

Jura: Un suspect traverse le Doubs pour échapper à la police

Jura: Un suspect traverse le Doubs pour échapper à la police

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale jurassienne a interpellé vendredi à l'issue d'une course-poursuite un individu au volant d'une voiture de luxe signalée dans le canton de Bâle-Campagne. Dans sa tentative d’échapper aux forces de l’ordre, le suspect a traversé le Doubs à la nage.

Dans le cadre de ses activités de surveillance, une patrouille de la police a intercepté un véhicule de marque Porsche signalé volé par le canton de Bâle-Campagne. Lors du contrôle, le conducteur a refusé d’obtempérer, contraignant alors les policiers à faire usage d’un dispositif d’immobilisation.

Course-poursuite

Malgré cette mesure, une course-poursuite s’est engagée dans le secteur des Rangiers en direction de St-Ursanne. Arrivé à hauteur de la croisée de Seleute, le conducteur immobilisait finalement son véhicule avant de prendre la fuite à pied. Le fuyard n'a pas hésité à plonger dans le Doubs pour échapper aux forces de l’ordre.

Un important dispositif comprenant la gendarmerie jurassienne et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a été mis en place. Des drones, des chiens de recherche ainsi que des motards ont également été engagés. Grâce à ces moyens et aux indications d’un riverain, le fuyard a pu être interpellé, a indiqué la police cantonale jurassienne.