Voici les métiers les plus dangereux de Suisse

Les métiers les plus dangereux ne sont pas forcément ceux que l'on croit. Une étude de la Suva a analysé les taux d’accidents professionnels selon les secteurs. Blick dévoile les branches les plus exposées en Suisse ainsi que les types d'accidents les plus fréquents.

1/5 Selon le domaine professionnel, le risque d'accident peut être plus élevé. Une étude de la Suva a fait la comparaison. Photo: Keystone

Sandra Marschner

Chutes d'arbres, outils de travail dangereux ou collisions avec des véhicules de chantier... les accidents du travail sont fréquents, surtout dans le travail forestier et la construction.

Dernier exemple en date, mi-septembre, un tragique accident du travail s'est produit à Lyss, dand le canton de Berne: lors de travaux d'excavation dans un jardin, un ouvrier est tombé dans une glaisière et a été enseveli. A la même période, à Palagnedra, au Tessin, un ouvrier au volant d'une excavatrice est entré en collision avec un escalier en béton.

Mais quels sont réellement les métiers les plus dangereux en Suisse? Une étude de l'assurance sociale Suva s’est penchée sur les statistiques des accidents professionnels, analysant les secteurs d’activité les plus exposés.

Le résultat est surprenant: en plus des secteurs attendus comme l’agriculture, la sylviculture ou la construction, des domaines moins évidents comme le placement de personnel, les arts du spectacle ou l'organisation d'activité de loisirs figurent parmi ceux présentant les plus hauts risques d’accident.

La construction et le monde du spectacle en tête

En 2023, les assureurs LAA ont recensé 286'000 cas liés à des accidents ou maladies professionnels, contre 607'000 accidents non professionnels. Le secteur de la construction arrive en tête: plus d’un quart des employés y ont été victimes d’un accident du travail. Le milieu du spectacle affiche un taux similaire.

Le secteur de la sylviculture et de l'agriculture est également associé à un risque d'accident élevé. Ici, plus d'une personne sur cinq a été victime d'un accident du travail. Dans le secteur de la fabrication d'articles en bois, de papier et de produits imprimés, environ un cinquième des travailleurs ont été victimes d'un accident.

Comment se produisent la plupart des accidents?

Certains secteurs surprennent au sein de cette liste. Mais qu’est-ce qui les rend si risqués? Selon la Suva, plus d’un quart des accidents professionnels sont dus à des glissades ou des dérapages, dont 20% dans les escaliers.

Près d’un quart des victimes sont heurtées par un objet, ce qui en fait la deuxième cause d’accident la plus fréquente. Dans 37% de ces cas, des corps étrangers comme la poussière ou des éclats touchent les yeux.

Autre cause importante: les blessures par piqûres, coupures ou égratignures (18%), souvent causées par des outils à main. Résultat: plus de 70% des blessures concernent les mains, fréquemment impliquées lors de l’usage de couteaux, d’instruments chirurgicaux ou de machines à découper.

En plus des accidents, les maladies professionnelles contribuent elles aussi à rendre certains métiers plus dangereux. C’est notamment le cas des activités exposant à des substances toxiques ou de celles qui sollicitent intensément l’appareil locomoteur.

Le déroulement de l'accident varie avec l'âge

Les statistiques montrent que les causes des accidents professionnels varient selon l’âge. Avec l’expérience, les risques de coupures ou de piqûres tendent à diminuer. En revanche, les chutes ou accidents liés à des efforts excessifs augmentent avec l’âge, en raison d’une baisse naturelle de la condition physique.