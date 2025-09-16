Un accident de chantier à Palagnedra, près de Locarno, a coûté la vie à un ouvrier italien de 48 ans mardi matin. L'homme, au volant d'une excavatrice, est entré en collision avec un escalier en béton.

Accident de travail mortel dans la région de Locarno

Les agents de la police n’ont pu que constater le décès de l'homme en raison des blessures subies. Photo: KEYSTONE

Un homme a perdu la vie mardi suite à un accident de chantier, indique la police cantonale tessinoise. Le drame s'est produit à Palagnedra dans la région de Locarno.

Les faits se sont déroulés peu après 04h00 sur la via Centovalli, près de la gare locale, écrit la police cantonale tessinoise dans un communiqué. La victime, un ouvrier italien de 48 ans domicilié dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, effectuait des travaux avec une excavatrice.

Collision avec un escalier en béton

Au volant de sa machine, la victime est entrée en collision avec un escalier en béton, selon une première reconstitution. Pour des raisons qui devront être établies par l’enquête, l’homme est resté coincé à la suite du choc, expliquent les forces de l'ordre.

Dépêchés sur place, les agents de la police, les secouristes du service d'ambulance de Locarno et Valli ainsi que la REGA n’ont pu que constater le décès de l'homme en raison des blessures subies.