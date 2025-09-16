«En ski, il semble qu'on ne tire aucune leçon»

La consternation est immense sur le cirque blanc. Avec la disparition de Matteo Franzoso, l'équipe italienne de ski alpin doit enterrer son troisième talent en l'espace de neuf mois.

1/6 Le skieur italien Matteo Franzoso est décédé à l'âge de 25 ans. Photo: AFP

Marcel W. Perren

L’histoire du ski alpin est à nouveau marquée par un chapitre noir. Matteo Franzoso, l’espoir italien de la vitesse, est décédé à Santiago des suites d’un terrible accident à l’entraînement. Et ce, sur la piste qui a vu Marco Odermatt et Justin Murisier s’entraîner les jours précédents.

Mais que s’est-il passé? Des témoins racontent que Matteo Franzoso est passé à toute vitesse à travers un filet B, puis est entré en collision tête la première avec une barrière en bois. Une femme médecin de l’équipe masculine suisse a prodigué les premiers soins. «Elle a fait un travail formidable. Sans elle, il est presque certain que Matteo serait décédé sur le lieu de l’accident», explique un commissaire de piste à Blick.

La veille de son anniversaire

Matteo Franzoso, victime d’un grave traumatisme crânien, a ensuite été transporté par hélicoptère dans une clinique de Santiago, où il a été placé dans un coma artificiel. Des proches ont rapidement fait savoir que son état était très préoccupant.

En présence de ses parents et de son frère, le skieur a perdu son combat face à la mort un jour avant son 26e anniversaire. C’est en Valais que l’Italien, qui a appris à skier à Sestrières, a vécu les plus beaux moments de sa vie de sportif. En novembre 2021, il a triomphé lors d’un super-G de Coupe d’Europe à Zinal. L’hiver dernier, il s’est classé pour la deuxième fois dans les points de la Coupe du monde lors du super-G de Crans-Montana avec un trentième rang. Deux ans plus tôt, il s’était classé 28e au super-G de Cortina.

Le père d’un coéquipier dénonce

Alan Perathoner a bien connu Matteo Franzoso. Ce Tyrolien du Sud a participé au slalom olympique de Salt Lake City en 2002 et est le père du champion du monde junior Max Perathoner. «Matteo venait régulièrement dans notre maison de Selva, c’était un jeune homme merveilleux et plein de vie», raconte Alan Perathoner. Après la tragédie au Chili, il critique les mesures de sécurité: «Il ne doit tout simplement pas arriver qu’une barrière de piste offre si peu de résistance et qu’un coureur se retrouve dans un dispositif en bois, comme dans le cas de Matteo», dénonce-t-il.

Il enfonce le clou: «En Formule 1 et en MotoGP, on a manifestement tiré les bonnes conclusions des accidents mortels, mais en ski, il semble que l’on n’en tire aucune leçon. Nous avons nettement plus de décès que dans le sport automobile. Avec Marco Degli Uomini (18 ans) et Matilde Lorenzi (19), la Fédération italienne de ski a perdu deux autres jeunes espoirs au cours des dix derniers mois.»

Il est certain que cette triste disparition fera beaucoup parler. Les entraîneurs italiens ont d’ailleurs laissé à leurs athlètes le choix de poursuivre le camp d’entraînement ou de rentrer chez eux. Deux coureurs ont choisi de rester au Chili.