Triste nouvelle en provenance d’Amérique du Sud: pour l’Italien Matteo Franzoso, toute aide est arrivée trop tard lors du camp d’entraînement au Chili. Le spécialiste de la vitesse, plongé dans le coma samedi, est décédé des suites d’un grave traumatisme crânien.

1/2 Matteo Franzoso a succombé à ses blessures suite à une chute à l'entraînement. Photo: AFP

Carlo Steiner

Triste nouvelle en provenance de Santiago, au Chili: le skieur italien Matteo Franzoso est décédé des suites d’une chute à l’entraînement, un jour seulement avant son 26e anniversaire.

Un accident tragique lors du camp d’entraînement

Le spécialiste de la vitesse a été victime de l’accident samedi, lors du camp d’entraînement à La Parva, au Chili, où les Italiens préparent la saison à venir. L’équipe médicale s’est immédiatement rendue sur place, et Matteo Franzoso a été transporté par hélicoptère vers un hôpital de Santiago.

Plongé dans un coma artificiel en raison d’un grave traumatisme crânien, le natif de Gênes n’a malheureusement pas survécu malgré tous les efforts déployés.

Formé au site italien de la Coupe du monde de Sestriere, Matteo Franzoso avait pris part à 17 courses de descente et de super-G en Coupe du monde. Son meilleur résultat reste une 28e place à Cortina d’Ampezzo, en janvier 2023. En février de cette année, il avait de nouveau marqué des points à Crans-Montana. En Coupe d’Europe, il avait obtenu sa seule victoire et son seul podium, en terminant deuxième lors du super-G de Zinal, en Valais, en novembre 2021.