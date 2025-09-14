Le skieur italien Matteo Franzoso a subi un grave traumatisme cérébral lors d'une chute à l'entraînement au Chili. Le jeune homme de 25 ans a été placé dans un coma artificiel et se trouve dans un hôpital de Santiago.

Matteo Franzoso s'est grièvement blessé lors d'une chute à l'entraînement. Photo: AFP

Stefan Meier

Un grave accident secoue le monde du ski. L’Italien Matteo Franzoso a été plongé dans un coma artificiel après une lourde chute survenue lors d’un entraînement au Chili. Le drame s’est produit à La Parva, où le skieur de 25 ans préparait la prochaine saison de Coupe du monde avec l’équipe nationale. La nouvelle a été confirmée par la Fédération italienne de ski dans la nuit de samedi à dimanche.

Spécialiste de vitesse, Matteo Franzoso a été victime d’un traumatisme crânien sévère. Pris en charge immédiatement sur la piste, il a d’abord reçu les premiers soins avant d’être transporté en hélicoptère vers un hôpital de Santiago. Les médecins ont décidé de le placer dans un coma artificiel afin de réaliser des examens approfondis.

La Fédération italienne mobilisée

La FISI (Fédération italienne de ski) a indiqué être en contact permanent avec les médecins chiliens qui suivent l’athlète. «La commission médicale de la FISI est en contact constant avec les secouristes chiliens. De nouvelles informations sur l’état du jeune athlète seront communiquées prochainement», précise un communiqué officiel.

En Coupe du monde, Matteo Franzoso compte 17 départs en descente et en super-G. Il n’a pas encore signé de grands résultats, mais s’était distingué en janvier 2023 avec une 28e place au super-G de Cortina d’Ampezzo, avant de marquer à nouveau des points à Crans-Montana en février dernier.