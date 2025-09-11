L’équipe de France de vitesse doit encaisser deux blessures dès le début de son stage au Chili. Nils Allègre (31 ans) a été touché au mollet et a dû rentrer immédiatement en France. «Ce n’est pas vraiment le début que j’espérais», a écrit le Haut-Alpin sur Instagram, avant de relativiser: «Juste un contretemps. J’espère être de retour sur les skis dans quelques semaines.»
Côtes fracturées
Son coéquipier Florian Loriot (26 ans) a également vu son stage écourté. Victime d’une chute, il souffre de plusieurs côtes fracturées ainsi que de coupures au visage. «De retour à la maison pour se reposer un peu après une chute lors d’un entraînement de descente», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le Français avait signé son meilleur résultat en Coupe du monde la saison dernière avec une 9e place au Super-G de Bormio (Italie).