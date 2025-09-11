L'équipe de France de ski alpin subit un double coup dur au Chili. Nils Allègre, blessé au mollet, rentre en France, tandis que Florian Loriot, victime d'une chute, souffre de côtes fracturées. Ces blessures perturbent le début de stage de l'équipe de vitesse.

Dès le début du stage au Chili, Nils Allègre a été contraint de rentrer en France. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

L’équipe de France de vitesse doit encaisser deux blessures dès le début de son stage au Chili. Nils Allègre (31 ans) a été touché au mollet et a dû rentrer immédiatement en France. «Ce n’est pas vraiment le début que j’espérais», a écrit le Haut-Alpin sur Instagram, avant de relativiser: «Juste un contretemps. J’espère être de retour sur les skis dans quelques semaines.»

Côtes fracturées

Son coéquipier Florian Loriot (26 ans) a également vu son stage écourté. Victime d’une chute, il souffre de plusieurs côtes fracturées ainsi que de coupures au visage. «De retour à la maison pour se reposer un peu après une chute lors d’un entraînement de descente», a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Le Français avait signé son meilleur résultat en Coupe du monde la saison dernière avec une 9e place au Super-G de Bormio (Italie).