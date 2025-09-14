Publié: il y a 32 minutes

Tragédie à Lyss: un ouvrier est décédé lors de travaux d'excavation dans un jardin. Les secours n'ont pas pu le sauver. Les autorités enquêtent sur les circonstances de l'accident.

Un homme tombe dans une fosse d'agile et meurt enseveli

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Un homme est tombé dans une fosse d'argile et a été enseveli lors de travaux d'excavation dans un jardin à Lyss (BE) samedi. Il a été retrouvé mort, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.

L'accident du travail s'est produit peu avant midi samedi. Des tiers et les pompiers de Lyss, immédiatement dépêchés sur place, ont tenté en vain de dégager la victime, a poursuivi la police.

Celle-ci n'a pas encore été formellement identifiée. Le ministère public du Jura bernois-Seeland et la police ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.