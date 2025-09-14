Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER
Un homme est tombé dans une fosse d'argile et a été enseveli lors de travaux d'excavation dans un jardin à Lyss (BE) samedi. Il a été retrouvé mort, a indiqué dimanche la police cantonale bernoise.
L'accident du travail s'est produit peu avant midi samedi. Des tiers et les pompiers de Lyss, immédiatement dépêchés sur place, ont tenté en vain de dégager la victime, a poursuivi la police.
Celle-ci n'a pas encore été formellement identifiée. Le ministère public du Jura bernois-Seeland et la police ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.
