Trois accidents de circulation ont marqué la fête des vendanges à Neuchâtel, entre samedi et dimanche. Deux impliquaient des conducteurs sous l'influence de l'alcool, tandis qu'un usager de trottinette s'est grièvement blessé. Ce dernier est entre la vie et la mort.

Un pilote de trottinette grièvement blessé à la Fête des vendanges de Neuchâtel

Trois accidents, dont celui-ci, ont émaillé la Fête des vendanges à Neuchâtel. Ailleurs, un trottinettiste s'est grièvement blessé. Photo: Police cantonale neuchâteloise

A la fête des vendanges, certains font la fête et d'autres conduisent le sang plein du résultat des vendanges. Ce lundi 29 septembre, la police cantonale neuchâteloise dresse le bilan des accidents survenus en marge de la fête. Trois personnes ont vécu des mésaventures plus ou moins graves.

Deux automobilistes alcoolisés se sont encastrés sur le mobilier urbain «heureusement sans faire de blessé». Samedi, vers 3h du matin, un premier conducteur – un Suisse de 35 ans domicilié dans les Montagnes neuchâteloises – a «heurté un îlot central», communique la police. «Sous l’effet du choc, son véhicule s’est renversé avant de percuter des arbres le long de l’avenue, évitant ainsi le trottoir. Le test à l’éthylomètre a révélé une alcoolémie élevée.»

Dimanche, vers 23h40, une conductrice «a heurté le trottoir sur l’autoroute N5 en direction de Bienne, à hauteur du Laténium». Le véhicule de cette ressortissante italienne de 32 ans, domiciliée sur le littoral, a dû être pris en charge par un dépanneur. Là encore, elle «présentait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite autorisée», indiquent les forces de l'ordre.

Un trottinettiste en danger de mort

Le cas le plus grave concerne un «usager de trottinette». Dimanche vers 22h00, ce Suisse de 46 ans domicilié dans la région a chuté seul sur l’avenue du Premier-Mars à Neuchâtel. La police indique que le pronostic vital est engagé.

«Les contrôles routiers menés durant le week-end des vendanges 2025 ont néanmoins montré une baisse encourageante du nombre de conducteurs sous influence par rapport à 2024, précise le communiqué. Ces deux accidents rappellent cependant les risques importants liés à la conduite après consommation d’alcool.» La police rappelle la nécessité de ne prendre ni le volant ni le guidon en cas d'ébriété ou après consommation de drogue ou de médicaments.