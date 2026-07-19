A Misox, dans le canton des Grisons, une maison de vacances entièrement meublée est proposée à 130'000 francs, en faisant la moins chère de tout le canton. Les intéressés devront néanmoins faire certains compromis.

Une maison de vacances est à vendre aux Grisons pour seulement 130'000 francs

Une maison de vacances est à vendre aux Grisons pour seulement 130'000 francs

Robin Wegmüller

Ceux qui rêvent d'un refuge à la montagne disposent désormais d'une option relativement abordable. Une maison de vacances entièrement meublée dans le canton des Grisons est à la vente sur plusieurs plateformes immobilières pour seulement 130'000 francs. Il s'agit actuellement de la résidence secondaire aménagée la moins chère de tout le canton.

La propriété se situe à 1400 mètres d'altitude dans le massif de Frascoscela, au-dessus de la commune de Roveredo (GR), dans la vallée italophone de Misox. Elle comprend une maison de 3,5 pièces avec terrasse, un abri à bois et un terrain d'une superficie totale de 725 mètres carrés. D'après l'annonce, la maison, construite en 1979, est en bon état. «L'intérieur est rustique et offre tout le confort nécessaire pour des vacances à la montagne», précise l'agence immobilière Geiersberger Immobilien.

Pas de voiture à l'horizon

Outre une cave spacieuse, cette maison rustique renferme une cuisine ouverte sur un séjour avec cheminée, deux chambres et une salle de bains. Les raccordements à l'eau potable et aux égouts sont déjà en place, mais il n'y a pas de douche. De plus, comme le précise l’annonce, un système photovoltaïque devra être installé pour la production d'électricité.

La propriété est nichée au cœur d'une vaste campagne, offrant le plaisir de la nature et du silence à ceux qui le désirent. Vous n'entendrez pas une seule voiture, car la maison de vacances n'est accessible qu'à pied par un sentier forestier. En été, il faut compter 20 minutes de marche depuis le parking le plus proche. Bien que la maison soit assez isolée, le Tessin, la région la plus ensoleillée de Suisse, est à seulement 35 minutes en voiture. Les remontées mécaniques de San Bernardino sont également à une demi-heure de Roveredo.