DE
FR

1300 milliards de francs!
Les propriétaires en Suisse sont plus endettés que jamais

Les prêts hypothécaires en Suisse ont dépassé 1300 milliards de francs fin 2025, selon Moneypark. Les caisses de pension, avec une croissance de 8%, sont désormais le deuxième plus grand prestataire, devant les compagnies d’assurance.
Publié: il y a 9 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
1/2
En 2025, les propriétaires en Suisse ont atteint un volume de prêts hypothécaires de plus de 1300 milliards de francs.
Photo: KEYSTONE/Reto Schlatter

En bref

Généré par l’IA, vérifié par la rédaction
  • Le marché hypothécaire suisse a progressé de 3,1% en 2025, atteignant un volume record de 1310 milliards de francs. Cette hausse est due à des taux d’intérêt bas et à l’augmentation des prix de l’immobilier, stimulant les transactions et les nouveaux prêts
  • Les caisses de pension ont dépassé les compagnies d’assurance en devenant le deuxième plus grand groupe de prêteurs hypothécaires. Elles gèrent désormais 34 milliards de francs, contre seulement 14 milliards il y a dix ans
  • Les banques restent les leaders du marché avec une part de 95%, dont 39% pour les banques cantonales et 21% pour l’UBS
RMS_Portrait_AUTOR_243.JPG
Michael Hotz

Le marché hypothécaire suisse a repris son essor en 2025: après deux années de faible croissance, le marché a progressé de 3,1% l'année dernière, soit 39 milliards, d'après l'étude sur le marché hypothécaire 2025 réalisée par Moneypark. Pour la première fois, l'endettement des propriétaires a franchi la barre des 1300 milliards de francs, soit 1,3 billion. Concrètement, le volume des prêts hypothécaires a atteint 1310 milliards de francs à la fin de l'année 2025. En d'autres termes, au cours des dix dernières années, le marché hypothécaire a progressé de plus d'un tiers.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Les faibles taux d’intérêt et la hausse constante des prix de l’immobilier ont contribué à cette forte croissance l’année dernière. «Par ailleurs, les transactions immobilières ont atteint leur plus haut niveau des dix dernières années», indique l’étude. Le nombre de maisons et d'appartements en copropriété a donc augmenté. Parallèlement, après l’achat d’un bien immobilier existant, les nouveaux propriétaires ont augmenté leur prêt hypothécaire et remplacé par un nouveau prêt hypothécaire d’un montant élevé.

Les caisses de retraite en tête

Les organismes de crédit immobilier n’ont pas pu tirer un grand profit financier de cette augmentation de volume. En raison des taux d’intérêt bas, la marge d’intérêt nette a nettement baissé en 2025, selon Moneypark. Les prestataires n’ont pu que partiellement compenser cette baisse de marge grâce à une baisse des coûts liés à leur propre refinancement. Une situation similaire se profile pour 2026: une croissance comparable du marché est prévue – «ce qui ne jouera en faveur des prêteurs que si le prix, le risque et les coûts fixes sont adaptés», écrivent les auteurs dans l’étude.

A lire aussi
La révision de la Lex Koller divise profondément la Suisse
Limiter l'accès à l'immobilier
Limiter l'accès des étrangers à l'immobilier? La Suisse s'écharpe
Une entreprise argovienne vend des appartements fantômes, les victimes perdent des dizaines de milliers
«Notre rêve s'est envolé»
Des Suisses perdent une fortune dans des logements fantômes

Du côté de l'offre, le marché hypothécaire suisse a connu un changement de garde: les caisses de pension ont dépassé les compagnies d’assurance en termes de part de marché – et constituent ainsi, pour la première fois, le deuxième groupe de prestataires le plus important derrière les banques. Grâce à une croissance de 8%, les caisses de retraite gèrent désormais un volume de prêts hypothécaires de 34 milliards de francs. A titre de comparaison, ce chiffre s’élevait à 14 milliards de francs il y a dix ans.

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

La très grande majorité des prêts hypothécaires continue d’être accordée par les banques, qui détiennent ensemble une part de marché de 95%. Les banques cantonales détiennent une part de 39% et UBS 21%.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Présenté par
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
Humour, bien-être et belles vues
Ces excursions d’une journée vous font découvrir la Suisse autrement
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus