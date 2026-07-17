Les prêts hypothécaires en Suisse ont dépassé 1300 milliards de francs fin 2025, selon Moneypark. Les caisses de pension, avec une croissance de 8%, sont désormais le deuxième plus grand prestataire, devant les compagnies d’assurance.

Les propriétaires en Suisse sont plus endettés que jamais

Les propriétaires en Suisse sont plus endettés que jamais

En bref Généré par l’IA, vérifié par la rédaction Le marché hypothécaire suisse a progressé de 3,1% en 2025, atteignant un volume record de 1310 milliards de francs. Cette hausse est due à des taux d’intérêt bas et à l’augmentation des prix de l’immobilier, stimulant les transactions et les nouveaux prêts

Les caisses de pension ont dépassé les compagnies d’assurance en devenant le deuxième plus grand groupe de prêteurs hypothécaires. Elles gèrent désormais 34 milliards de francs, contre seulement 14 milliards il y a dix ans

Les banques restent les leaders du marché avec une part de 95%, dont 39% pour les banques cantonales et 21% pour l’UBS

Michael Hotz

Le marché hypothécaire suisse a repris son essor en 2025: après deux années de faible croissance, le marché a progressé de 3,1% l'année dernière, soit 39 milliards, d'après l'étude sur le marché hypothécaire 2025 réalisée par Moneypark. Pour la première fois, l'endettement des propriétaires a franchi la barre des 1300 milliards de francs, soit 1,3 billion. Concrètement, le volume des prêts hypothécaires a atteint 1310 milliards de francs à la fin de l'année 2025. En d'autres termes, au cours des dix dernières années, le marché hypothécaire a progressé de plus d'un tiers.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Les faibles taux d’intérêt et la hausse constante des prix de l’immobilier ont contribué à cette forte croissance l’année dernière. «Par ailleurs, les transactions immobilières ont atteint leur plus haut niveau des dix dernières années», indique l’étude. Le nombre de maisons et d'appartements en copropriété a donc augmenté. Parallèlement, après l’achat d’un bien immobilier existant, les nouveaux propriétaires ont augmenté leur prêt hypothécaire et remplacé par un nouveau prêt hypothécaire d’un montant élevé.

Les caisses de retraite en tête

Les organismes de crédit immobilier n’ont pas pu tirer un grand profit financier de cette augmentation de volume. En raison des taux d’intérêt bas, la marge d’intérêt nette a nettement baissé en 2025, selon Moneypark. Les prestataires n’ont pu que partiellement compenser cette baisse de marge grâce à une baisse des coûts liés à leur propre refinancement. Une situation similaire se profile pour 2026: une croissance comparable du marché est prévue – «ce qui ne jouera en faveur des prêteurs que si le prix, le risque et les coûts fixes sont adaptés», écrivent les auteurs dans l’étude.

Du côté de l'offre, le marché hypothécaire suisse a connu un changement de garde: les caisses de pension ont dépassé les compagnies d’assurance en termes de part de marché – et constituent ainsi, pour la première fois, le deuxième groupe de prestataires le plus important derrière les banques. Grâce à une croissance de 8%, les caisses de retraite gèrent désormais un volume de prêts hypothécaires de 34 milliards de francs. A titre de comparaison, ce chiffre s’élevait à 14 milliards de francs il y a dix ans.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

La très grande majorité des prêts hypothécaires continue d’être accordée par les banques, qui détiennent ensemble une part de marché de 95%. Les banques cantonales détiennent une part de 39% et UBS 21%.