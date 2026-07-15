Qualité de vie, salaires, loyers, courses ou sorties: Genève et Zurich monopolisent encore les sommets du classement mondial des prix 2026. Mais une dépense échappe à la flambée: la bouteille de vin.

Léa Perrin Journaliste Blick

Comme à son habitude, la Suisse brille dans l’édition 2026 du classement «Mapping the World’s Prices» (la cartographie des prix dans le monde)… pas forcément pour notre plus grand plaisir. Dans la nouvelle étude du Deutsche Bank Research Institute, Genève et Zurich monopolisent le top 10, voire le podium, dans de nombreuses catégories: on tape fort sur la qualité de vie, les salaires, mais aussi (et surtout) les prix.

Les Suisses peuvent se targuer de bénéficier d’une excellente qualité de vie. A vrai dire, l’une des meilleures au monde. En prenant notamment en compte la sécurité, le système de santé, le pouvoir d’achat, le coût de la vie, le rapport entre les salaires et les prix de l’immobilier, la circulation, la pollution et le climat, Genève et Zurich se suivent aux 8e et 9e places du classement des villes offrant la meilleure qualité de vie. Le Luxembourg trône en première position, tandis qu’Athènes clôt le classement.

La claque du coût de la vie

Mais ces privilèges ont un prix: Genève et Zurich se tirent la bourre depuis des années dans le classement des villes les plus chères du monde. New York, San Francisco et Singapour ne sont jamais très loin. Cette année, Tel-Aviv s’invite également en haut de ce classement, qui analyse le prix des biens de première nécessité, mais aussi celui des cigarettes, des jeans Levi’s, des cappuccinos ou encore des repas chez McDonald’s.



Top 10 de la meilleure qualité de vie en 2026

1. Luxembourg

2. Copenhague

3. Amsterdam

4. Munich

5. Vienne

6. Francfort

7. Helsinki

8. Genève

9. Zurich

10. Edimbourg



Pour la location mensuelle d’un appartement de trois pièces en centre-ville, Zurich est la deuxième ville la plus chère, juste derrière New York, qui occupe la première place. Genève, elle, se situe à la 10e place. Les deux villes sont aussi celles où faire ses courses coûte le plus cher. Zurich est considérée comme la ville la plus chère au monde dans cette catégorie, suivie de Genève, de San Francisco et de New York. Idem pour les sorties… Il faudra oublier les rendez-vous bon marché.

Des salaires très élevés

Malgré tout, le rapport entre les revenus et le coût de la vie reste raisonnable en Suisse, où les salaires moyens sont extrêmement élevés. Là aussi, les deux villes helvètes prises en compte dans l’étude figurent en tête du classement mondial. Avec un salaire mensuel net moyen de 6772,02 francs en 2026, Zurich conserve sa place de leader mondial par rapport à l’édition 2025. Genève s’est fait ravir sa deuxième place par San Francisco, mais reste sur le podium avec un salaire net moyen de 6027,85 francs par mois.

Mais bonne nouvelle pour les Suisses: il existe tout de même une catégorie dans laquelle les villes helvétiques ne monopolisent pas le haut du classement. Et pas des moindres. Zurich dégringole à la 25e position pour le prix… d’une bouteille de vin! Quant à Genève, elle se trouve à la 31e place, avec un prix moyen de 12,40 francs pour une bouteille de vin de milieu de gamme. Comme quoi, même dans l’un des pays les plus chers du monde, il reste encore possible de trinquer sans y laisser tout son salaire.