DE
FR

Un propriétaire condamné
Il fait quadrupler un loyer à Genève et doit rembourser plus de 190’000 francs

Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation d’un propriétaire genevois pour avoir quadruplé un loyer après des travaux non autorisés. Il doit rembourser 193'609 francs et payer une amende de 32'000 francs.
Publié: il y a 23 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 1 minute
L'Office cantonal du logement a donné tort à un propriétaire genevois qui a fait exploser le prix d'un loyer en prétextant le luxe.
Photo: Alamy Stock Photo
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le propriétaire d'un appartement genevois avait quadruplé illicitement le loyer d'un appartement qu'il considérait de luxe. Il a écopé d'une amende administrative de 32'000 francs et devra rembourser aux locataires plus de 190'000 francs de loyers touchés en trop, a confirmé le Tribunal fédéral.

L'appartement, construit en 1925, avait été renové en 2017 sans que le propriétaire ne dispose d'une autorisation pour ce faire. Seule la cuisine et les salles de bains avaient été concernées par les travaux. A la suite de cette rénovation, le propriétaire avait quadruplé le loyer de cet appartement de 173 m2. Le nouveau loyer annuel était de 69'600 francs alors qu'il s'élevait auparavant à 16'872 francs.

En 2021, les locataires ont déposé une demande de remboursement de 142'400 francs après avoir appris que les travaux avaient été effectués sans autorisation. Le propriétaire a refusé, en argumentant que l'appartement était un «logement de luxe» au sens de la loi cantonale. Dès lors, les travaux n'étaient pas soumis à autorisation et les loyers échappaient à l'obligation de contrôle, selon lui.

La chambrette de 6m2 est une demi-pièce

L'Office cantonal du logement a donné tort au propriétaire, en relevant que pour être qualifié d'«appartement de luxe», il fallait qu'un logement possède 7 pièces. L'appartement en question comportait 6 pièces et demi, car une chambrette de 6m2 était à comptabiliser comme une demi-pièce. Le logement ne se distinguait pas par des qualités architecturales ou historiques. Il fallait bel et bien une autorisation pour effectuer les travaux.

Par conséquent, le Département du territoire a exigé, dans une décision de mise en conformité, d'établir un nouveau contrat de bail. Le propriétaire était en outre condamné à rembourser 193'609 francs aux locataires et écopait d'une amende de 42'500 francs. Le Tribunal administratif a confirmé le remboursement tout en réduisant l'amende administrative à 32'000 francs. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt publié mardi, a confirmé ce verdict sur toute la ligne. L'appartement comporte bien 6 pièces et demi, selon les juges fédéraux. La dernière chambre ne faisant que 6m2, il est juste de la comptabiliser comme une demi-pièce, comme le prévoit le droit cantonal.

Selon la loi genevoise, il faut une autorisation pour procéder à toute rénovation ou transformation d'un logement dès que cela dépasse de simples travaux d'entretien. Ensuite, le propriétaire se voit fixer un montant maximal qu'il ne peut pas dépasser quand il établit le loyer après les travaux. Les logements dits «de luxe», qui comportent au minimum sept pièces selon la jurisprudence, échappent à ces obligations.

Découvrez nos contenus sponsorisés
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus