Une annonce immobilière à Zurich fait polémique sur TikTok. Le propriétaire propose un appartement de 4 pièces et demie pour un loyer de 2700 francs suisses… et trois mois payables d'avance.

Une annonce immobilière en Suisse fait scandale sur Internet

Une annonce immobilière en Suisse fait scandale sur Internet

Mattia Jutzeler

Le marché immobilier suisse est extrêmement tendu. Les chances de trouver un appartement à louer n'ont jamais été aussi faibles depuis plus de dix ans et les logements abordables sont particulièrement rares en zone urbaine. A cause de la forte tension sur le marché locatif, certains appartements à Zurich affichent des loyers exorbitants.

Mais récemment, une Tiktokeuse du nom d'Amina a partagé une annonce qui met le doigt sur une nouvelle l'absurdité du marché immobilie. Dans cette annonce, un propriétaire cherche un locataire pour un appartement de 4 pièces et demie situé entre la Langstrasse et Kasernenareal, dès début juillet, pour un loyer de plus de 2700 francs suisses par mois, charges comprises.

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Le hic? Le nouveau locataire devra commencer à verser la moitié du loyer trois mois avant le 1er juillet, sans pouvoir emménager dans l'appartement pendant cette période. L'annonce justifie cette condition par des «raisons personnelles». «Quelles sont ces raisons personnelles? J'aimerais bien savoir comment on peut envisager une telle chose», commente Amina.

«C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase!»

De plus, le nouveau locataire doit récupérer tout l'ameublement de l'appartement pour 2500 francs, avec, entre autres, un «grand canapé et son pouf assorti».

«J'ai déjà vu beaucoup d'annonces d'appartements, mais celle-ci les surpasse toutes», déclare la Tiktokeuse dans sa vidéo. «C'est incroyablement insolent! Ils espèrent probablement que le locataire prenne en charge tout le bazar dans cet appartement pour un loyer complet!» L'annonce a été publiée sur le compte Facebook «Appartement à Zurich» mais elle n'est plus disponible depuis vendredi.

Dans les commentaires, les autres utilisateurs de l'applications partagent l'indignation d'Amina. «Je trouve déjà extrêmement culotté de louer un appartement pour quelques mois seulement avec un loyer exorbitant. Mais là, c'est encore pire», commente un utilisateur. «Je l'ai vue aussi. Incroyable», écrit un autre.

D'autres utilisateurs partagent leurs expériences les plus insolites sur le marché suisse du logement. «A Zermatt aussi, c'est fou. Un appartement meublé de 2,5 pièces coûte 2700 francs», commente quelqu'un. «Un agent immobilier voulait me louer un appartement, mais seulement si j'acceptais d'abord son rendez-vous galant», raconte une autre utilisatrice. «Je devais l'inviter à dîner et cuisiner pour lui. Il voulait savoir si la cuisine de l'appartement me conviendrait.»