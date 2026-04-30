Une somptueuse propriété à Avenches (VD) est à la vente. Pour 5,9 millions de francs, l'acheteur obtient 22 chambres, 762 mètres carrés de surface habitable, une salle de bal et une intimité absolue sur le parc de 11'400 mètres carrés.

Cette maison historique au bord du lac de Morat est à vendre pour 5,9 millions

Cette maison historique au bord du lac de Morat est à vendre pour 5,9 millions

Patrik Berger

A Avenches (VD), au bord du lac de Morat, une propriété historique hors norme est mise en vente pour 5,9 millions de francs. Cette maison de maître, construite en 1760, s’étend sur une parcelle de 11'400 mètres carrés, au cœur d’un vaste parc arboré. Ici, la discrétion est totale. Entourée de hauts murs, la propriété échappe aux regards. Rien n’empêche donc de profiter en toute tranquillité d’un plongeon dans son étang privé.

Les futurs acquéreurs ne manqueront pas d’espace. La demeure compte 22 pièces réparties sur trois niveaux, pour une surface habitable de 762 mètres carrés. Les photos de l’annonce publiée sur Immoscout24 dévoilent de belles hauteurs sous plafond, de grandes fenêtres et des parquets anciens. La grande salle de bal constitue la pièce centrale.

Besoin de soins et d'argent

La propriété comprend plusieurs cuisines, plusieurs salles de bains ainsi qu’une vaste entrée rénovée avec accès direct au garage. Certaines parties de cette maison de maître nécessitent toutefois des travaux, et un budget conséquent. Comme le résume le vendeur: «Largement rénovée, potentiel de rénovation supplémentaire disponible.» Une ancienne ferme complète l’ensemble, elle aussi à rénover.

La maison a connu une histoire riche. Au fil des générations, elle a accueilli des nobles, des médecins, des visionnaires et des aventuriers. Parmi ces personnalités, le banquier genevois Pierre Perret ou encore Lord Spencer Compton, comte de Northampton, qui a mené des fouilles à Avenches. Durant la Révolution française, des aristocrates comme François-Melchior de Moustier-Bermont y ont trouvé refuge. Ce dernier avait accompagné le roi Louis XVI lors de sa fuite avant de devoir se replier à Avenches.