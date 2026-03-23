Philippe Lazzarini, directeur de l'UNRWA depuis 2020, quittera son poste cette semaine. Il alerte sur la survie de l'agence onusienne et le sort des réfugiés palestiniens.

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lazzarini tire sa révérence à l'UNRWA

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lazzarini tire sa révérence à l'UNRWA

Il alerte sur la survie de l'agence

ATS Agence télégraphique suisse

Le Chaux-de-Fonnier Philippe Lazzarini quittera la direction de l'UNRWA à la fin de la semaine, comme il l'avait annoncé en août dernier. Dans une interview lundi au 19h30 de la RTS, il craint pour la survie de cette agence de l'ONU et le statut de réfugié des Palestiniens. Il annonce aussi l'écriture d'un livre sur ces deux dernières années.

Se disant en colère, amère et triste au moment de quitter l'institution dont il est à la tête depuis 2020, il a affirmé que supprimer l'Office de secours et de travaux pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) est un objectif politique visant à enlever le statut de réfugié des Palestiniens. Supprimer l'UNRWA, c'est notamment priver la population de Gaza d'accès aux soins et à l'éducation, a-t-il dit au téléjournal.

Et de rappeler le démembrement de son agence avec des lois israéliennes restreignant son activité, ses 400 collaborateurs tués et les 80% de ses installations détruites dans la réponse israélienne au 7 octobre. Répondant à une question sur les accusations de collaboration avec le Hamas visant des collaborateurs de l'UNRWA, Philippe Lazzarini a répondu qu'aucune des nombreuses accusations n'avait débouché sur des confirmations après enquêtes et évaluations externes.