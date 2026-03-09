Le rabbin Eliakim Levanon condamne les violences de colons après la mort de Palestiniens en Cisjordanie. Ces attaques surviennent dans un contexte d'explosion de la violence des colons dans les territoires occupés.

Un rabbin influent dénonce les exactions des colons en Cisjordanie

Un rabbin influent proche de l'extrême-droite a dénoncé lundi dans une lettre ouverte les exactions commises par des colons qui ont entraîné la mort de quatre Palestiniens ce week-end en Cisjordanie occupée, appelant les «jeunes» soupçonnés de violences à faire «le bien».

Dans cette lettre diffusée en ligne, le rabbin Eliakim Levanon dénonce des «actions contre la morale», précisant que les «atteintes aux biens matériels et à plus forte raison contre tout homme, juif ou non, constituent des actes immoraux».

Explosion de violences

Dimanche, les autorités palestiniennes et l'armée israélienne ont annoncé que trois Palestiniens avaient été tués par des colons lors d'une attaque dans le village d'Abu Falah, au nord-est de Ramallah. Un autre Palestinien a été tué par des colons extrémistes samedi dans un autre village de Cisjordanie, Wadi al-Rakhim, au sud de Hébron.

Les violences ont explosé en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, depuis l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas contre Israël le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Le chef de l'armée israélienne en Cisjordanie, le général de division Avi Bluth, a dénoncé «un incident inacceptable» et promis «une tolérance zéro envers les civils qui se font justice eux-mêmes». Le rabbin Eliakim Levanon, vivant lui-même dans une colonie, a demandé dans sa lettre aux «jeunes» colons de «mettre toutes (leurs) forces pour le bien, dans la construction et dans des actes positifs».

Attaques régulières

D'après un décompte de l'AFP fondé sur les chiffres du ministère palestinien de la Santé, au moins 1040 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza. Au moins 44 Israéliens, civils et soldats, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.

Plus de 500'000 Israéliens vivent dans des colonies en Cisjordanie – hors Jérusalem-Est – parmi environ trois millions de Palestiniens. Les Nations unies considèrent ces colonies comme illégales au regard du droit international.

La grande majorité des colons ne sont pas impliqués dans ces violences mais des groupes de plusieurs centaines de jeunes se livrent régulièrement à des attaques contre des Palestiniens.