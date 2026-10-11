Albert Rösti veut faire venir le pape à Genève en 2027

En juin 2027, le conseiller fédéral Albert Rösti organisera un sommet international sur l’intelligence artificielle. Le Département fédéral des affaires étrangères souhaite attirer le pape Léon comme invité vedette.

Pour un sommet sur l’IA en juin 2027

Raphael Rauch

L’intelligence artificielle est au cœur des grands enjeux de notre époque. Le pape Léon XIV l’a lui aussi placée au centre de sa première encyclique, publiée en mai 2026 sous le titre «Magnifica humanitas» («Grande humanité»). Son sous-titre, «Sur la protection de l’être humain à l’ère de l’intelligence artificielle», en résume le propos. Le souverain pontife y met en garde contre les risques éthiques liés au développement de cette technologie.

Originaire des Etats-Unis, Léon XIV dénonce également la concentration du pouvoir entre les mains des géants du secteur dans ce pays. «Les technologies ne doivent pas être contrôlées par une poignée d'acteurs, au risque d'accentuer les inégalités entre ceux qui peuvent en tirer profit et ceux qui n'y ont pas accès.» Le souverain pontife met également en garde contre l'apparente neutralité de ces outils: «L'IA prend les traits de ceux qui la conçoivent, la financent et l’utilisent.» Léon exhorte les entreprises à prendre leurs responsabilités: « La quête de profits plus élevés ne peut justifier des décisions qui sacrifient systématiquement des emplois, car l’être humain est une fin et non un moyen.»

Avec cette encyclique, le pape s’est imposé comme une voix morale incontournable dans le débat sur l’IA. C’est pour cette raison que la Confédération veut l'accueillir en Suisse. Les 21 et 22 juin 2027, Genève sera au centre des discussions internationales sur la gouvernance des nouvelles technologies.

Le conseiller fédéral Albert Rösti y organise le «Geneva AI Summit 2027», pendant lequel sont attendus des ministres chargés du numérique ainsi que des chefs d'Etat et de gouvernement des pays ayant accueilli les précédents sommets sur l'IA: le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la France et l’Inde. Le pape Léon XIV pourrait lui aussi être de la partie.

L’ancienne directrice du Cern a accès au pape

Selon les informations de Blick, la diplomatie suisse s'active en coulisses pour préparer une éventuelle visite papale. Avant d’envoyer une invitation officielle, Berne évalue les chances d'une telle visite. Des diplomates ont déjà eu de premiers entretiens avec le nonce apostolique en Suisse, l’archevêque Martin Krebs, ainsi qu’avec l’observateur permanent du Vatican auprès de l’ONU à Genève, l’archevêque Ettore Balestrero. De son côté, Manuela Leimgruber, ambassadrice de Suisse auprès du Saint-Siège, a soumis une demande de visite à la Secrétairerie d'Etat du Vatican.

L’Office fédéral de la communication (OFCOM), chargé de coordonner le dossier, reste discret: «Nous ne nous exprimons pas sur des contacts particuliers ou sur des démarches exploratoires en cours.»

La Suisse peut toutefois compter sur un atout de poids: Fabiola Gianotti. La physicienne italienne et ancienne directrice du CERN représentera officiellement la Confédération pour le sommet sur l’IA. Elle siège également à l’Académie pontificale des sciences.

Léon se rendra d’abord en Amérique latine

Reste à savoir si Léon XIV répondra favorablement à l'invitation. En tant qu'évêque de Rome, il porte une responsabilité qui dépasse largement les frontières de la ville: celle de l'Eglise catholique à travers le monde. Les quelque 130 guerres et conflits qui secouent actuellement la planète lui offrent déjà de nombreux sujets de préoccupation.

En novembre, le pape doit d'abord se rendre en Argentine, pays d'origine de son prédécesseur François, puis en Uruguay et au Pérou, où il a longtemps vécu et exercé son ministère d’évêque avant que François ne le rappelle à Rome.

La dernière visite papale en Suisse remonte à 2018. François s’était alors rendu à Genève, ville de Calvin et haut lieu de l’œcuménisme. Il avait célébré une messe à Palexpo devant des dizaines de milliers de fidèles. Au premier rang se trouvait Doris Leuthard, vêtue de blanc, un privilège traditionnellement réservé au pape et à certaines souveraines catholiques.