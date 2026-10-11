DE
FR

Dans les prochains jours
Le pape va être opéré d'un nodule au poumon

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il subira une opération dans les prochains jours pour retirer un nodule au poumon détecté à un stade très précoce.
Publié: il y a 20 minutes
Léon XIV a indiqué que le nodule pulmonaire avait été identifié lors de récents examens de santé.
Photo: AP Photo/Gregorio Borgia
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Le pape Léon XIV a annoncé dimanche qu'il allait se faire opérer «dans les prochains jours» d'un nodule «circonscrit au poumon» et ayant été détecté «à un stade très précoce».

«Les médecins jugent opportun d'intervenir et donc, suivant leurs conseils, j'ai décidé de me faire opérer pour le retirer», a ajouté le pape de 71 ans à l'issue de la prière de l'Angélus, précisant que l'intervention était «déjà programmée dans les prochains jours». Léon XIV a indiqué que ce nodule pulmonaire avait été identifié lors de récents examens de santé, qu'il avait été détecté «à un stade très précoce» et qu'il était «bien localisé».

Selon un porte-parole du Vatican, le pape doit être opéré dans les premiers jours de la semaine débutant lundi 12 octobre et son hospitalisation devrait durer «environ une semaine». L'intervention devrait avoir lieu à l'hopital romain Gemelli, qui accueille traditionnellement les séjours médicaux des papes depuis Jean-Paul II.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus