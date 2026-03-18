L’audience des Oscars 2026 a chuté de 9 %, attirant 17,9 millions de téléspectateurs dimanche, face à la concurrence de la demi-finale de la World Baseball Classic et la baisse générale des audiences des cérémonies.

Les audiences TV des Oscars en rechute

Les audiences TV des Oscars en rechute

ATS Agence télégraphique suisse

Selon les chiffres d'audience publiés mardi, le nombre de téléspectateurs américains ayant suivi la cérémonie des Oscars en direct dimanche a baissé de 9% par rapport à l'année dernière. 17,9 millions de personnes ont regardé la remise des prix hollywoodiens. Ce nombre inclut les téléspectateurs de la chaîne télévisée ABC et de la plateforme de streaming Hulu, toutes deux détenues par Disney.

Cette 98e cérémonie, qui a sacré le film politique de Paul Thomas Anderson «Une Bataille après l'autre», comprenait des interludes musicaux issus du phénomène Netflix «KPop Demon Hunters» et de «Sinners», plongée démoniaque de Ryan Coogler dans le blues des Afro-Américains. Michael B. Jordan, qui incarnait les frères jumeaux Smoke et Stack dans ce film, a remporté l'Oscar du meilleur acteur.

Boosté par le streaming

La cérémonie des Oscars, qui attirait autrefois régulièrement 40 millions de téléspectateurs, a vu son audience chuter à 10,4 millions en 2021, une année marquée par la pandémie de Covid-19. Depuis lors, elle s'était progressivement redressée, jusqu'à cette année. En 2025, la cérémonie a touché un public plus large grâce aux services de streaming, accessibles depuis les ordinateurs et smartphones.

La baisse enregistrée cette année s'inscrit dans la tendance observée lors d'autres cérémonies de remise de prix, telles que les Golden Globes et les Grammy Awards, qui ont toutes deux connu une baisse similaire de leur audience.

La retransmission de dimanche a également dû faire face à la concurrence des événements sportifs, notamment la demi-finale de la World Baseball Classic, au cours de laquelle les États-Unis ont battu la République dominicaine. Les Oscars, qui clôturent la saison des récompenses hollywoodiennes, seront diffusés en exclusivité sur YouTube à partir de 2029.