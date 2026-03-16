DE
FR

Chalamet bredouille, rare égalité
Les gagnants, les perdants, les surprises: les temps forts de la cérémonie des Oscars 2026

La cérémonie des Oscars a été marquée par le triomphe de «Une bataille après l’autre» et par plusieurs moments forts, entre performances musicales, hommages et traits d’humour.
Publié: 06:03 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 49 minutes
1/6
Michael B Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «Sinners».
Photo: AFP
Post carré.png
Léa Perrin - Journaliste Blick
AFP Agence France-Presse et Léa Perrin

«One Battle After Another (Une bataille après l'autre)» a triomphé aux Oscars dimanche devant «Sinners», auquel on doit un des temps forts de la cérémonie, une performance musicale magistrale. Retour sur les moments forts de la cérémonie des Oscars 2026:

Les grands gagnants

«Une bataille après l'autre», thriller loufoque sur les dérives extrémistes des Etats-Unis, a triomphé aux Oscars dimanche avec six trophées, dont celui du meilleur film, et ainsi remporté son duel face à «Sinners», honoré par quatre prix. La plongée démoniaque de Ryan Coogler dans le blues des Afro-Américains partait avec un record historique de 16 nominations, mais le film de Paul Thomas Anderson, plébiscité pour son intrigue dans l'air du temps, s'est révélé inarrêtable.

Michael B Jordan a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans «Sinners». Du côté féminin, l'Irlandaise Jessie Buckley a remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation dans «Hamnet». Autumn Durald Arkapaw est quant à elle entrée dans l'histoire en devenant la première femme à remporter le prix de la meilleure photographie, toujours pour «Sinners».

Le grand perdant

Pressenti pour son rôle dans «Marty Supreme», Thimothée Chalamet est, lui, resté sur le carreau aux Oscars 2026. Longtemps favori pour son incarnation d'un joueur de ping-pong à l'ambition insatiable, le jeune acteur a fini par servir de «running gag» de la soirée, avant de repartir bredouille.

Interventions politiques

«Je dois vous prévenir, cette soirée pourrait devenir politique», avait annoncé le présentateur de la cérémonie, l'humoriste Conan O'Brien. Ses piques sur le système de santé américain ou le patron de Netflix se sont avérées plutôt consensuelles. C'est sur le traitement de l'affaire Epstein aux Etats-Unis qu'il a été le plus mordant, lançant: «C'est la première fois depuis 2012 qu'aucun Britannique n'est nommé dans les catégories meilleur acteur ou meilleure actrice. Un porte-parole britannique a déclaré: «'Ouais, mais au moins, nous on arrête nos pédophiles'».

En pleine guerre au Moyen-Orient déclenchée par Donald Trump, le ton est resté globalement très sage, hormis le «non à la guerre, libérez la Palestine» lancé par Javier Bardem sur scène.

Entre blues et KPop au Dolby Theatre

Le blues s'est emparé du Dolby Theatre, transformé en bar de fortune dans une grange du Mississippi pour reproduire la scène musicale d'anthologie de «Sinners» (quatre Oscars dont la meilleure musique de film). Miles Caton, qui interprète un fils de pasteur accro à la musique du diable, et l'auteur-compositeur-interprète Raphael Saadiq ont repris «I Lied To You», entourés d'artistes incarnant toutes les époques de la musique noire, de l'Afrique de l'Ouest jusqu'au hip-hop américain. Participaient à cet hommage le musicien Shaboozey et la danseuse étoile Misty Copeland, qui a récemment subi un remplacement de hanche.

Les chanteuses de «KPop Demon Hunters» (meilleur film d'animation) ont elles rendu hommage à la culture sud-coréenne en interprétant leur tube «Golden», meilleure chanson originale.

A lire aussi
Michael B Jordan remporte l'Oscar du meilleur acteur
Star de «Sinners»
Michael B Jordan remporte l'Oscar du meilleur acteur
«One Battle After Another» triomphe avec l'Oscar du meilleur film
Fresque politique d'Anderson
«One Battle After Another» rafle six Oscars, dont celui du meilleur film

Hommage au «cowboy intellectuel» assassiné

La cérémonie a honoré les figures du cinéma disparues récemment, dont l'acteur et réalisateur Robert Redford, «cow-boy intellectuel qui a tracé sa propre voie», selon Barbra Streisand, son amie depuis «Nos plus belles années» (1973).

Tué avec son épouse Michelle en décembre, le réalisateur Rob Reiner laisse en héritage des films qui «dureront des générations, parce qu'ils parlaient de ce qui nous fait rire et pleurer, et de ce à quoi nous aspirons à être», a dit Billy Crystal, héros de sa comédie romantique «Quand Harry rencontre Sally» (1989). Le fils du couple a plaidé non-coupable de ces meurtres. Rachel McAdams, qui incarnait la fille de Diane Keaton dans «Esprit de famille» en 2005, a salué «une légende qui ne se terminera jamais».

Rare ex-aequo dans l'histoire des Oscars

Pour la 7e fois seulement depuis 1929, un prix a récompensé deux films ex-aequo. Le meilleur court métrage de fiction est revenu à «The Singers», de Sam Davis et Jack Piatt, et à une production française, «Deux personnes échangeant de la salive», d'Alexandre Singh et Natalie Musteata.

L'acteur et humoriste Kumail Nanjiani, qui remettait ce prix, s'est amusé de «l'ironie que l'Oscar du court métrage prenne deux fois plus de temps». Barbra Streisand, pour «Funny Girl», et Katharine Hepburn, pour «Le Lion en hiver», s'étaient partagé le prix de la meilleure actrice en 1969. La dernière égalité remontait à 2013, avec «Skyfall» et «Zero Dark Thirty» dans la catégorie meilleur montage sonore.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Le secret des jardins qui fleurissent
Présenté par
Le secret des jardins qui fleurissent
Des conseils jardinage pour partir du bon pied
Le secret des jardins qui fleurissent
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Présenté par
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui ?
Prochaine génération
De quoi une voiture électrique doit-elle être capable aujourd'hui?
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Présenté par
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Aron Fahrni et Robin Cuche, médaillés paralympiques, se livrent
«Nous parlons de beaucoup de choses et bien sûr aussi ouvertement du handicap»
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Présenté par
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Des nectars raffinés à petit prix
Les meilleurs vins blancs pour le printemps
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Présenté par
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
La star de la Formule 1 fait parler d'elle au «World of Racing» à Lucerne
Sebastian Vettel parle de son retour et de la nouvelle saison
Un chat peut-il sautiller?
Présenté par
Un chat peut-il sautiller?
«Blacky» remplace le lapin de Pâques chez Brack
Un chat peut-il sautiller?
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Présenté par
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Pourquoi ce propriétaire a agi à temps pour son chauffage
Ne plus jamais dormir en manteau en plein hiver
Deux générations, un même instinct du but
Présenté par
Deux générations, un même instinct du but
Albert et Denis Malgin, Top Scorers de génération en génération
Deux générations, un même instinct du but
Articles les plus lus
    Articles les plus lus