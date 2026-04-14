Au menu de ce mardi 14 avril: l'amende infligée à Patrick Fischer pour un faux certificat Covid, le fret ferroviaire dans le rouge, les maisons sous-occupées dans le viseur, une initiative pour limiter les salaires fédéraux, et enfin, un peu de foot.

Pour bien démarrer la journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un condensé des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 14 avril. C'est parti:

1 Patrick Fischer sanctionné d’une amende salée

L'amende infligée à Patrick Fischer, l'entraîneur de l'équipe nationale suisse de hockey sur glace, s'élève à 38'910 francs, rapporte la radio-télévision alémanique SRF. C'est ce qui ressort d'une ordonnance pénale du ministère public de Lucerne datant de 2023. Selon ce document, Patrick Fischer s'est rendu aux Jeux olympiques d'hiver en Chine en 2022 muni d'un certificat covid falsifié, commandé via l'application de messagerie Telegram.

2 Le fret ferroviaire plonge et passe dans le rouge

Le transport ferroviaire de marchandises est soumis à une forte pression en raison des chantiers et de la fin de la route roulante, rapportent la «Berner Zeitung» et le «Bund». Le directeur de BLS Cargo, Dirk Stahl, a déclaré que le volume total du trafic a baissé d'environ 8%. «Nous sommes passés dans le rouge », a-t-il confirmé. Il prévoit que le trafic perdu ne reviendra probablement pas vers le rail. Dirk Stahl réclame donc un soutien politique sous forme de compensations pour les surcoûts liés aux chantiers. Il exige également qu’au moins 80% de la capacité soit maintenue pendant les phases de construction.

3 Les maisons individuelles sous pression face à la pénurie de logements

L'avenir de nombreuses maisons individuelles est au centre des préoccupations politiques en raison de la pénurie de logements et de la pression en faveur de la densification, rapporte Blick. L'Office fédéral du logement fait état d'environ 300'000 maisons individuelles souvent sous-occupées et de plus en plus habitées par des personnes âgées. Le changement de génération à venir, régulièrement accompagné d'un besoin considérable en rénovation, offre, selon la Confédération, l'opportunité d'une densification socialement acceptable. Une étude nationale va examiner de manière systématique les potentiels de développement et fournir des résultats d'ici fin 2026.

4 Les Jeunes PLR s’attaquent à la croissance de l’administration fédérale

Les Jeunes du Parti libéral-radical (PLR) lancent officiellement mardi leur initiative populaire visant à freiner la croissance de l'administration fédérale. Ils proposent d'indexer la hausse des salaires du personnel de la Confédération au salaire médian dans la population. Les jeunes libéraux-radicaux sont soutenus par des représentants du PLR, de l'Union démocratique du centre (UDC) et des Vert'libéraux.

5 La Suisse joue gros face à la Turquie

La semaine à venir est décisive pour l'équipe de Suisse dames dans les qualifications du Mondial 2027. Les joueuses du coach Rafel Navarro affronteront deux fois la Turquie, qui comme elles a gagné ses deux premiers matches. Le premier duel est programmé mardi à 19h à Zurich, le deuxième samedi en Turquie. La Suisse a tout intérêt à remporter son groupe en inscrivant un maximum de points: cela lui permettrait d'éviter un adversaire trop dangereux dans le premier des deux tours de barrage prévus cet automne.