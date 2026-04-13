L'entraîneur de l'équipe nationale de hockey Patrick Fischer avoue avoir falsifié un certificat Covid en 2022 lors des Jeux olympiques de Pékin. La fédération de hockey considère l'affaire comme close.

Manuela Bigler

Révélation choc à l’approche des Mondiaux à domicile, prévus à Zurich et Fribourg. Comme l’a annoncé lundi soir la Fédération suisse de hockey sur glace (SIHF), le sélectionneur national Patrick Fischer a falsifié un certificat Covid durant la pandémie.

«En 2022, notre head coach Patrick Fischer s’est rendu aux Jeux olympiques à l’insu de la Swiss Ice Hockey Federation ainsi que de Swiss Olympic, muni d’un certificat attestant d’une vaccination contre le Covid… qui n’avait en réalité jamais eu lieu», écrit la fédération dans son communiqué. En 2023, Patrick Fischer a été condamné pour cette infraction en tant que particulier. Il a assumé pleinement les conséquences de ses actes et s’est acquitté d’une amende, précise encore la SIHF.

«Une situation de détresse personnelle exceptionnelle»

Dans sa prise de parole, Patrick Fischer reconnaît les faits et exprime ses regrets. «Je suis sincèrement désolé si j’ai déçu certaines personnes. Je me trouvais dans une situation de détresse personnelle exceptionnelle: je ne voulais pas me faire vacciner, mais je ne voulais en aucun cas abandonner mon équipe aux Jeux olympiques», explique-t-il, évoquant un dilemme difficile.

À ses yeux, il était important de rendre cette affaire publique à l’approche des Mondiaux. «J’ai toujours respecté les lois en vigueur jusqu’à cet incident et je suis pleinement conscient de mon rôle d’exemple. J’ai tiré les leçons de cette erreur et j’en ferai de même à l’avenir», ajoute le quinquagénaire, qui se réjouit désormais de vivre «une grande fête du hockey» avec son équipe et les supporters en mai.

«Pour nous, l’affaire est close»

Du côté de la fédération, aucune sanction supplémentaire n’est prévue. «Nous avons pris connaissance des faits et saluons la transparence de Patrick Fischer, qui reconnaît clairement son erreur», déclare le président Urs Kessler, cité dans le communiqué.

Le dossier a été discuté en détail avec le sélectionneur, qui en a assumé les conséquences. «Pour nous, l’affaire est close», conclut Urs Kessler. La SIHF entend désormais se concentrer sur l’objectif sportif, à quelques semaines d’un Mondial à domicile — avec Patrick Fischer toujours derrière le banc.



