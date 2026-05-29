Nicolas Puech, héritier Hermès, accuse son ex-gestionnaire de fortune suisse d'avoir détourné ses actions au profit de LVMH. Deux avocats et une notaire viennent d'être inculpés à Paris dans cette affaire complexe.

Trois Suisses accusés d'avoir spolié des actions d'Hermès au profit de LVMH

Trois Suisses accusés d'avoir spolié des actions d'Hermès au profit de LVMH

ATS Agence télégraphique suisse

Deux avocats et une notaire suisses ont été mis en examen à Paris dans l'affaire des actions Hermès dont un héritier de la maison de maroquinerie française dit avoir été dépossédé au profit de LVMH, a appris l'AFP vendredi auprès du parquet de Paris.

«Les personnes mises en examen contestent les faits dont elles sont soupçonnées», a souligné le parquet, confirmant une information du quotidien Libération. Les investigations se poursuivent.

Nicolas Puech, résident suisse de 83 ans, accuse son ex-gestionnaire de fortune, Eric Freymond, de l'avoir spolié de ses actions, au profit de LVMH et du milliardaire Bernard Arnault.

Il s'est constitué partie civile en décembre 2023, pour abus de confiance, soupçonnant le gestionnaire «d'avoir détourné depuis 1998, au travers de sociétés de droit suisse qu'il administrait, des actifs dont il avait la gestion, et d'avoir vendu ses actions sans son accord et sans l'en tenir informé», a précisé le parquet.

Enquête ouverte en novembre

Une information judiciaire contre X avait été ouverte le 19 novembre 2015 à la suite d'une plainte, le mois précédent, d'Hermès International pour des faux et usage de faux dont était soupçonné M. Freymond, selon le parquet.

M. Freymond, déjà poursuivi pour faux en décembre 2019, a été également mis en examen le 9 juillet 2025 pour abus de confiance aggravé entre 1998 à 2023, ainsi que faux et usage de faux en France et en Suisse en 2024 et 2025. Il a alors été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir un cautionnement de cinq millions d'euros.

Mais le gestionnaire de fortune de 67 ans «a mis fin à ses jours» peu après, le 21 juillet 2025, a indiqué le parquet, et l'action publique est donc éteinte le concernant.

Complices inculpés

Plusieurs de ses complices présumés ont été mis en examen ces deux derniers mois. Le 9 avril, une avocate genevoise l'a été pour tentative d'escroquerie en bande organisée en 2025 au préjudice de M. Puech.

Le 18 mai, c'était au tour d'un avocat vaudois d'être mis en examen pour complicité d'abus de confiance aggravé, recel d'abus de confiance, faux en 2024 et 2025, tentative d'escroquerie en bande organisée en 2024-2025 et faux contrat de prêt.

Autre mis en examen le 27 mai: un avocat genevois administrant une société, soupçonné de complicité d'abus de confiance aggravé de 2001 à 2014. Il est soupçonné d'avoir participé au détournement des actions Hermès de M. Puech au profit de LVMH, et recel d'abus de confiance.

En décembre, LVMH et son actionnaire ont réaffirmé «avec force n'avoir, à aucun moment, détourné des actions de la société Hermès International».