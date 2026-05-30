A la piscine de Herisau, Manuela Petkovic a porté secours à un garçon de 10 ans retrouvé inconscient dans l'eau. Grâce à l'intervention rapide des témoins et des secours, l'enfant a pu être réanimé.

Une aide-soignante sort un garçon inconscient de l'eau et aide à le réanimer

Une aide-soignante sort un garçon inconscient de l'eau et aide à le réanimer

Nicolas Lurati et Beat Michel

Manuela Petkovic a peut-être sauvé une vie mercredi après-midi à Herisau (AR). A la piscine en plein air de Sonnenberg, cette aide-soignante a porté secours à un garçon de 10 ans retrouvé inconscient dans l'eau. L'incident s'est produit dans un lieu bien connu de la région. La piscine est dirigée par Beat Hefti, champion olympique de bobsleigh. La télévision alémanique SRF devait d'ailleurs y tourner jeudi une émission, mais le tournage a finalement été reporté.

Mercredi, l'établissement était bondé. Manuela Petkovic profitait de l'après-midi avec son fils et sa fille lorsqu'ils ont décidé de rejoindre le toboggan. «Nous sommes passés devant les plongeoirs quand j'ai aperçu un enfant immobile dans l'eau, entre les plongeoirs d'un et de trois mètres», raconte-t-elle à Blick. Un autre garçon se trouvait à proximité. «Il m'a dit que l'enfant était inconscient.»

«Ses lèvres étaient complètement bleues»

Aide-soignante de profession, Manuela Petkovic comprend immédiatement que la situation est grave. «Ses jambes étaient encore dans l'eau, mais le haut de son corps reposait sur le bord du bassin.»

Elle attrape l'enfant sous les bras et demande au jeune témoin de l'aider. «Je lui ai demandé de tenir les jambes pendant que je le tirais hors de l'eau.» Une fois le garçon allongé au bord du bassin, elle lui retire son masque de plongée. «Ses yeux étaient ouverts et ses lèvres complètement bleues.» L'enfant ne respirait plus.

Manuela Petkovic alerte aussitôt la maîtresse-nageuse et lui demande de commencer la réanimation. D'autres baigneurs accourent. Deux d'entre eux prennent en charge le massage cardiaque pendant que les secours sont appelés. Quelques minutes plus tard, la police puis une ambulance arrivent sur place. «Les ambulanciers ont utilisé un défibrillateur. Ils ont réussi à le réanimer.» Selon la quadragénaire, le garçon s'est alors remis à respirer.

Toujours hospitalisé en soins intensifs

Un hélicoptère de la Rega a ensuite transporté l'enfant à l'hôpital dans un état critique. Vendredi, la police d'Appenzell Rhodes-Extérieures a indiqué à Blick que le garçon se trouvait toujours aux soins intensifs. Après l'intervention, de nombreux curieux se sont massés autour de la zone de secours. «Les pompiers ont installé des écrans pour bloquer la vue», raconte Manuela Petkovic.

L'émotion est restée vive longtemps après le départ de l'hélicoptère. «Ma fille et moi avons pleuré.» Encore sous le choc, elle s'est ensuite rendue au poste de police pour être entendue comme témoin. Dans la soirée, elle a reçu un appel de la mère du garçon.«Elle m'a remerciée.» Une attention qui ne lui a toutefois pas permis de trouver le sommeil. «Je ne me suis endormie qu'après minuit.»

« Je ne suis pas une héroïne. J'ai simplement fait ce qui devait être fait Manuela Petkovic »

Malgré les images qui la hantent encore, Manuela Petkovic ne doute pas une seconde de ce qu'elle ferait si une telle situation se reproduisait. «J'agirais exactement de la même manière. Quand quelqu'un est en danger, il faut aider. Surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant.» Elle balaie enfin toute idée d'héroïsme. «Je ne suis pas une héroïne. J'ai simplement fait ce qui devait être fait.»