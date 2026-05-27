La Suisse compte 43 noyades mortelles en 2025

En Suisse, 43 noyades ont été recensées en 2025, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. Les jeunes adultes et seniors sont les plus touchés, selon la Société suisse de sauvetage.

ATS Agence télégraphique suisse

Quarante-trois noyades ont été recensées l'an dernier en Suisse, dont la quasi-totalité en eaux libres. Les jeunes adultes et les seniors sont particulièrement touchés, indique mercredi la Société suisse de sauvetage (SSS). C'est la première fois depuis 2021 que le nombre de noyades repasse sous la barre des 50 décès, précise la SSS dans un communiqué. Le nombre des noyades mortelles était de 59 en 2024 et avait atteint 66 en 2022, année record.

Comme les années précédentes, les victimes sont à 80% des hommes. On constate un nombre relativement élevé de victimes dans la tranche des 17-32 ans, avec huit hommes et deux femmes, soit près d'un quart (23%) de l'ensemble des décès.

Seniors davantage touchées

Une autre évolution observée ces dernières années se confirme: 17 personnes de plus de 65 ans (14 hommes et 3 femmes) ont perdu la vie en 2025, soit 40% du total. Selon la SSS, ce phénomène – qui s'observe aussi à l'étranger – pourrait s'expliquer par le fait que les seniors sont plus actifs dans l'eau, ainsi que par des problèmes de santé et une mauvaise appréciation de ses propres capacités.

En revanche, les noyades mortelles impliquant de jeunes enfants sont rares. L'an dernier, un garçon de deux ans a péri dans une piscine hors-sol installée dans un jardin et un adolescent de 14 ans a été retrouvé sans vie dans un ruisseau. A noter que pour deux des victimes masculines, l'âge n'est pas connu.

La prévention reste de mise

La plupart des noyades mortelles se sont produites en eaux libres, à savoir 23 cas dans des lacs et 15 dans des cours d'eau. Ce nombre inclut deux accidents de plongée qui ont eu lieu pour l'un dans le lac de Thoune et pour l'autre lors d'une opération policière dans la Limmat.

Malgré le recul du nombre de décès, la SSS estime qu'"il n'est pas encore possible de lever l'alerte». Le mois de juillet 2025 a été très pluvieux et changeant; par ailleurs dans de nombreuses régions les précipitations ont été nettement supérieures à la moyenne. Ce qui pourrait avoir une influence.

Dans ce contexte, «les efforts de prévention ne doivent pas être relâchés, de manière générale, mais surtout dans le domaine des enfants», note la SSS. Qui rappelle que dans les piscines les personnes accompagnant des enfants sont souvent distraites par leur téléphone portable ou par d'autres activités.