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Le dernier patient sorti
Plus aucun Suisse n'est hospitalisé pour hantavirus

Le seul patient atteint du hantavirus en Suisse a quitté l'Hôpital universitaire de Zurich après deux semaines d'hospitalisation. Contaminé en avril sur le paquebot «Hondius», il s'était isolé à son retour dans le pays.
Publié: 14:48 heures
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Dernière mise à jour: 14:50 heures
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Le seul patient atteint du hantavirus soigné en Suisse a quitté l'hôpital.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Le seul patient atteint du hantavirus soigné en Suisse a quitté l'hôpital. Son maintien en hospitalisation n'était plus nécessaire après deux semaines, a indiqué vendredi l'Hôpital universitaire de Zurich à l'agence Keystone-ATS.

Cet homme avait été contaminé en avril à bord du paquebot «Hondius», où le virus s'était propagé. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recensé trois décès liés à cette épidémie et l'équipage du navire a été placé en quarantaine. A son retour en Suisse, le patient a développé la maladie. Lui et son épouse avaient quitté le navire le 24 avril. Bien que cette dernière ne présentât aucun symptôme, elle s'est placée en auto-isolement par mesure de précaution.

Deux autres Suisses contaminés

Outre le couple, un autre Suisse se trouvait à bord du «Hondius»: un membre d'équipage résidant dans le canton d'Argovie. Bien qu'il n'ait présenté aucun symptôme, cet homme a dû observer une quarantaine de 42 jours en tant que personne-contact. Il a été examiné à l'Hôpital cantonal d'Aarau, comme l'avait annoncé l'établissement la semaine dernière.

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Par ailleurs, une personne résidant à Genève a également dû s'isoler à domicile. Selon l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle avait voyagé début mai sur un vol reliant l'île de Sainte-Hélène à Johannesburg, en Afrique du Sud, à bord duquel se trouvait aussi une personne gravement malade.

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