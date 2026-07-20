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Au moins 16 km ce lundi
Les bouchons sur le Gothard ne faiblissent pas, voici comment les éviter

Le tunnel du Gothard reste saturé ce lundi, avec 16 km de bouchons et jusqu’à 2h40 d’attente en direction. L’A13 est aussi perturbée après un accident, compliquant les alternatives.
Publié: il y a 29 minutes
Les voyages restent largement retardés en direction du Sud. (Image d'archives)
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

L'entrée nord du tunnel routier du Gothard est toujours saturée: le bouchon peu avant Göschenen (UR) atteignait seize kilomètres lundi à 12h45. Cela représente un temps d'attente pouvant aller jusqu'à 2 heures et 40 minutes, selon le TCS. La colonne de voitures s'étire sur l'autoroute A2 entre Altdorf et Göschenen. Les autorités déconseillent par ailleurs de quitter l'autoroute afin de ne pas surcharger les villages de la vallée.

L'itinéraire passant par l'A13 via le San Bernardino n'est temporairement plus recommandé comme alternative. Le tunnel de l'autoroute est en effet fermé dans les deux sens depuis lundi matin en raison d'un accident. Les voitures sont déviées sur la route du col, tandis que le trafic lourd et les autocars sont arrêtés sur les aires de repos de Campagnola et d'Hinterrhein.

Les conseils du TCS

Le TCS conseille l'itinéraire via le Simplon (VS), ou celui par le Grand-Saint-Bernard (VS) ou encore le transport de voitures par le Lötschberg (BE/VS). En direction du nord également, des embouteillages se sont formés sur l'A2.

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A 12h45, le retard entre Quinto et Airolo (TI) s'élevait à environ 40 minutes pour un embouteillage de quatre kilomètres. Les départs en vacances provoquent régulièrement des bouchons devant le principal tunnel routier assurant la liaison Nord-Sud.

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