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Départs en vacances
Des Suisses en colère bloquent les voitures qui fuient les bouchons

Une soixantaine de manifestants ont bloqué la circulation samedi matin à Amsteg (UR) pour protester contre le trafic de vacances. Ils dénoncent une situation insoutenable dans les villages uranais et demandent des mesures concrètes.
Publié: il y a 28 minutes
Manifestation sauvage à Uri contre l'enfer du trafic de contournement.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Samedi matin, une soixantaine de personnes ont manifesté à Amsteg (UR) contre le trafic de contournement et le trafic de vacances. Elles ont traversé à la file indienne un passage piéton, bloquant ainsi la circulation.

Les manifestants ont brandi des pancartes portant des slogans tels que «On en a marre!» et ont agité des drapeaux du canton d’Uri. Cette manifestation a été organisée par le groupe d’intérêt du canton d’Uri, avec le soutien de l’organisation Pro Alps, anciennement Initiative des Alpes.

Comme le souligne l’appel à manifester, la situation du trafic dans les villages uranais s’est de nouveau détériorée depuis l’ouverture du col du Gothard et l’augmentation du trafic de vacances. Malgré les mesures mises en place, la population se retrouve «submergée» par le trafic de contournement, en particulier aux heures de pointe.

Des mesures sont possibles

Dans son appel, le groupe d’intérêt réclame des interdictions temporaires de circulation lors des journées de forte affluence. Selon lui, la protection de la population locale doit primer sur la libre circulation du trafic de vacances. En vertu de l’article sur la protection des Alpes inscrit dans la Constitution fédérale, la Confédération et les cantons sont tenus de protéger la population et l’environnement dans l’espace alpin.

Dans un communiqué publié à l'issue de l'action, le collectif affirme que la diminution du trafic dans les villages a été sensible samedi matin. Dès les premières heures de la matinée, la police uranaise avait redirigé vers l'autoroute le trafic de contournement près d'Erstfeld et d'Amsteg.

Aussitôt après la levée du dispositif, le trafic a repris ses droits dans les villages. Selon les organisateurs, les autorités ont ainsi prouvé involontairement que des mesures de protection efficaces sont possibles et peuvent être mises en œuvre rapidement. L'action de protestation a montré que la protection de la population est possible «lorsque le canton et la Confédération agissent».

Circulation saturée

Dès 2023, le groupe d’intérêt d’Uri avait déjà réclamé, par le biais d’une pétition, une meilleure protection contre le trafic de contournement. En 2024, la Confédération a décidé de mettre en place plusieurs mesures, notamment des fermetures temporaires de jonctions autoroutières. De son côté, le canton d’Uri mise notamment sur des systèmes de régulation du trafic en cas d’embouteillages.

Le trafic de contournement est particulièrement important pendant les vacances d’été et à Pâques, lorsque l’axe principal passant par le tunnel routier du Gothard est saturé. Les automobilistes se reportent alors sur les routes traversant les villages uranais.

La situation s’est à nouveau vérifiée samedi matin. Peu après 8 heures, une file de véhicules s’étendait sur 20 kilomètres devant le portail nord du Gothard, selon le TCS. Des embouteillages et de longs temps d’attente ont également été constatés sur les routes cantonales entre Schattdorf et Göschenen.

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