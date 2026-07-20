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Un accident paralyse tout
Chaos sur la route des vacances: le tunnel du San Bernardino est fermé

En raison d'un accident, le tunnel du San Bernardino est actuellement fermé. Les voyageurs se rendant vers le sud doivent s'attendre à des temps d'attente très longs. Devant le Gothard, les bouchons s'étendent désormais à nouveau sur onze kilomètres.
Publié: 12:30 heures
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Les voitures et les caravanes s'entassent.
Photo: Leserreporter
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Janine Enderli

Les automobilistes en route vers le sud doivent s'armer de patience. En raison d'un accident, le tunnel du San Bernardino est totalement fermé à la circulation dans les deux sens. Des photos transmises par un lecteur témoignent déjà d'une impressionnante file d'attente sur l'A13, à la hauteur de Nufenen. «J'ai vu la police, les pompiers et le TCS sur place», rapporte ce témoin.

Contactée, la police cantonale des Grisons confirme la collision. Aucun blessé n'est à déplorer pour l'instant, mais l'axe a dû être bouclé d'urgence. Si les voitures particulières sont déviées par le col, la fermeture engendre de très fortes perturbations dans toute la région.

L'A13 et la route du San Bernardino constituent la principale alternative pour contourner le tunnel du Gothard. Cette neutralisation subite aggrave encore une situation routière déjà critique: devant le portail nord du Gothard, l'embouteillage atteint désormais onze kilomètres, soit près d'une heure et vingt minutes d'attente, indique le TCS.

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