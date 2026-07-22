Au programme de ce mercredi 22 juillet: la Suisse saura bientôt à quelle sauce Trump veut la taxer, la «loi antiburkini» suspendue à Genève, La sécheresse met les terrains de foot à genoux, les Hells Angels dans le viseur de fedpol et, enfin, The Cure retrouve Paléo.

La justice met sur pause l'interdiction des maillots couvrants à Genève

La justice met sur pause l'interdiction des maillots couvrants à Genève

ATS Agence télégraphique suisse

Pour bien commencer votre journée, Blick vous propose, avec l'aide de l'ATS, une sélection des principales actualités suisses à ne pas manquer ce mercredi 22 juillet. On est parti!

1 La justice genevoise met l'interdiction du burkini sur pause

La justice a suspendu l'interdiction à Genève des maillots de bain couvrants adoptée en mars par la majorité de droite du Grand Conseil genevois, rapportent mercredi la RTS, la «Tribune de Genève» et «Le Courrier». La Chambre constitutionnelle a accordé l'effet suspensif à un recours déposé en juin par la Coordination pour des baignades inclusives. «Les recourants soulèvent des griefs a priori pertinents en ce qui concerne les atteintes à plusieurs droits fondamentaux», a écrit le tribunal, qui ne se prononce pas sur le fond. La loi interdit le port du burkini, mais aussi de maillots de bain anti-UV couvrants.

2 Trump s'apprête à décider du sort des entreprises suisses

Les entreprises suisses attendent avec inquiétude la décision de Donald Trump sur les droits de douane américains, souligne «24 heures». Le président doit annoncer d'ici au 24 juillet combien les produits suisses seront taxés. Pour l'instant, les importations sont soumises à une taxe de 10%, mais ce taux pourrait augmenter. Selon les premières indications, la Suisse pourrait devoir payer au moins 12,5%. Le montant final reste toutefois incertain, car Trump aura le dernier mot. Il pourrait aussi ajouter une taxe supplémentaire liée aux accusations de «pratiques déloyales». La Suisse a déjà fait des concessions aux Etats-Unis, notamment pour faciliter l'arrivée de voitures et de matériel médical américains, sans obtenir de contrepartie claire. Et même après la décision de juillet, de nouvelles hausses pourraient encore être décidées à l'avenir.

3 Les clubs de foot jurassiens face à la sécheresse

La sécheresse met les terrains de football du Jura à rude épreuve, rapporte «Le Quotidien jurassien». Au FC Vicques, le terrain d'entraînement est tellement sec qu'il ressemble désormais à un champ de paille. Pour le remettre en état, il faudrait le scarifier, semer du gazon et surtout ne plus l'utiliser pendant plusieurs semaines. Un vrai problème alors que la saison commence dans un mois et que le club compte dix équipes. Le terrain principal, mieux entretenu, pourrait donc servir pour les entraînements. A Courtételle, la situation est un peu moins grave. Le club a toutefois dû arroser un terrain avec 55'000 litres d'eau en une journée pour faire réapparaître l'herbe. Selon un spécialiste, même une semaine de pluie ne suffirait pas forcément à sortir les terrains du «mode sécheresse».

4 Fedpol considère les Hells Angels comme une menace pour la sécurité

L'Office fédéral de la police (fedpol) considère les membres du club de motards Hells Angels comme une menace pour la sécurité de la Suisse, révèlent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». L'avocat des Hells Angels a demandé l'été dernier à fedpol si les membres du club de motards étaient considérés comme une menace concrète pour la sécurité, sur quelle base reposait cette évaluation et depuis quand elle existait. L'office fédéral a rejeté la demande, invoquant des procédures en cours ainsi que la protection de la sécurité intérieure et extérieure. Ni les rapports annuels 2024 et 2025 de fedpol ni celui sur la sécurité du Service de renseignement de la Confédération (SRC) ne mentionnent explicitement les Hells Angels comme un groupe représentant une menace pour la sécurité.

5 The Cure rassemble les générations sur la scène de Paléo

The Cure retrouve mercredi soir son public sur la grande scène du Paléo festival de musique. C'est la cinquième fois que le groupe mené par Robert Smith participe au festival nyonnais. Des chansons comme «Boys Don't Cry», «Just Like Heaven», «Lullaby» ou «Friday I'm in Love» ont fait du groupe une référence mondiale, capable de réunir aujourd'hui plusieurs générations de spectateurs.